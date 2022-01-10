國安現危機！我人口連2年負成長　去年新生兒僅15.3萬人創新低

▲台灣人口連續2年生不如死。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社

內政部今天公布110年人口總數為2337萬5314人，較109年減少18.5萬人，人口連2年負成長。全年新生兒15萬3820人，且每個月出生數都低於死亡數；結婚1萬3131對，粗結婚率也是歷史新低。

內政部今天公布110年12月戶口統計資料。人口數為2337萬5314人，與109年的2356萬1236人比較，減少18萬5922人，平均每天減少509.4人；這也是繼109年人口首度負成長後，連續2年負成長。

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110年12月出生數為1萬4127人，全年出生數為15萬3820人，折合年粗出生率為千分之6.55。相較於109年全年出生數16萬5249人，減少1萬1429名新生兒，創歷史新低。

死亡數部分，110年12月死亡1萬5739人，全年死亡數18萬3732人，較109年的17萬3156人增加1萬576人，折合年粗死亡率為千分之7.83。其中，110年每一個月的出生人數，都低於死亡人數，自然增加為負2萬9912人、折合年自然增加率為負千分之1.27。

內政部統計，110年12月結婚對數1萬3131對，全年為11萬4606對，較109年的12萬1702對減少7096對，折合年粗結婚率為千分之4.88，也是歷史新低。110年12月離婚對數4470對、全年4萬7887對，折合年粗離婚率為千分之2.04％。

不只自然增加減少，社會增加部分，110年遷入人口92萬703人、遷出人口107萬6713人，相差了15萬6010人。

據內政部統計，110年12月粗出生率最高的是彰化縣的千分之9.81％，其次為桃園市千分之9.78、澎湖縣千分之9.41；最低為苗栗縣千分之4.90，其次為屏東縣千分之5.27、基隆市千分之5.33。

戶數部分，110年共900萬6580戶，較109年的893萬3814戶增加7萬2766人；新北市162萬906戶最多，其次為高雄市112萬8808戶，再其次為台北市的105萬2596戶。