台中爆紅「最美快打站」　即日起連開打6天至周日

▲台中爆紅最美快打站，即日起連開打6天至周日。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中文心森林公園新冠疫苗快打站因位在文心森林公園中，周邊綠意盎然，搭配中部天氣晴朗，被民眾稱為台中最美快打站。近來因疫情再起，民眾擠爆快打站，8日出現破千人排隊，醫護人員連打到深夜9點才打完，衛生局宣布，文心森林公園站，至今日起至16日星期天止每日開站。

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衛生局指出，文心森林公園站，從10日起至16日止每日開站，時間為星期一至五上午9到12時，星期六日為下午1到4時，後續開診情形，因目前承作院所及場地仍洽談中，待確認後將於衛生局官網公告。此外，東協廣場每週六、日下午1到4時持續開站接種至1月23日止。

國內新冠疫情升溫，目前本土疫情雖集中於北部，但面對近期返國人潮，台中市政府嚴陣以待。台中市府統計，至1月15日止，台中市符合接種第三劑接種資格民眾高達62萬人，市長盧秀燕也宣布，為做好分流，自1月17日至21日將重啟快打站，共安排43個快打站，一連五天，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」，請市民依通知單上時間、地點前往施打，無須預約；而65歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種。