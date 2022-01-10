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【廣編】年前搶救膚質大作戰！　THE BODY SHOP美體小舖身體滋養霜全面升級

▲▼【廣編】年前搶救膚質大作戰！　THE BODY SHOP美體小舖身體滋養霜全面升級

【廣編特輯】

圖、文／THE BODY SHOP美體小舖提供

開運美肌大作戰！新年即將到來，免不了返鄉拜年與親友團圓、或是見男友父母，趁年假期間更少不了約著閨蜜們到處走春打卡，但…若是氣色太差怎麼辦？因為疫情帶著口罩而累積一年的懶惰膚況，在過年見人時就要攤在陽光下啦！THE BODY SHOP美體小舖年銷破百萬瓶、經典熱銷三十年的全方位保養聖品-地表最強保水身體乳「身體滋養霜」第六代全面升級，延長96小時長效保水，以天然植萃成分深層修護各種老皮乾肌或敏感膚質，針對五大肌膚問題、精準打擊。而女孩兒們回家拜年想要收買婆婆媽媽的心，可千萬別傻傻只選水果禮盒或雞精，首度公開櫃姐們回娘家的私藏清單，選些香氛單品或護手霜，或是喜氣體面的限量保養組福袋，保證一秒變成婆婆媽媽的貼心小棉襖！
 
THE BODY SHOP美體小舖迎新春搶先出招，推出門市滿額抽好禮活動、人氣刷具等現抽現送！實際贈品以門市現場為準。即日起至2月6日止，於全台門市單筆消費滿1200元並加入會員，即可參加轉盤抽獎一次；如單筆消費達3500元可參加轉盤二次（最高獎項為cashmere圍巾），還可加碼再抽老爺會館住宿一晚含二客早餐（價值5,800元），滿9999元加碼抽老爺酒店住宿一晚含二客早餐（價值18,000元），讓你美美過好年、當大爺，僅限期五周、錯過不再！

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