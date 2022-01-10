婚後不孕怪「老公的問題」　黃宥嘉觸《個資法》遭起訴

▲眼科醫師黃宥嘉因在電視節目公開前夫的醫療個資遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

眼科醫師黃宥嘉11年前嫁入陳由豪家族，最後2家人鬧得不歡而散，離婚收場，黃宥嘉常電視節目談論豪門婚姻生活，因此多次被前夫陳文彥提告妨害名譽，都獲得不起訴，不過她在去年公開題到夫妻婚後不孕，經檢查是前夫的問題，碰觸了《個資法》禁止揭露利用他人醫療相關個資的底線，台北地檢署10日依法起訴黃宥嘉。

黃宥嘉2011年與陳文彥結婚，2013年1月30日，黃宥嘉與婆家為了訂結婚時佩戴的珍珠耳環、項鍊和禮金100萬元歸屬問題鬧翻，最後2人在2017年經法院協議離婚收場，再加上黃宥嘉恢復單身後，時常上節目談論婆媳相處問題，雙方延伸多起民刑事官司。

2018年間，黃宥嘉在《新聞挖挖挖》說，前夫曾經從駕駛座上，把iPhone的盒子丟過來(副駕駛座)，被控妨害名譽；2020年在《今天大小事》說，陳文彥是「媽寶」、「我前夫就拿著一個包著有著有嬰兒的尿尿還是大便的尿布，就用過的撿起來，把它丟到我的臉上」等話，陳文彥多次控告黃宥嘉公然侮辱、妨害名譽等罪，都獲檢察官處分不起訴。

但在2021年2月間，黃宥嘉在電視節目上談到，打從訂婚後，前婆婆就多次暗示小倆口拼做人，但1年後，肚皮仍沒有動靜，夫妻倆做了不孕症檢查後，才發現是老公的問題，最後靠做試管嬰兒成功。

陳文彥再次不滿提告，檢察官調查後認為，有關夫妻不孕的檢查結果，屬於法律保障不得蒐集、處理、利用的醫療相關個資，黃宥嘉公然在電視上揭露，損害陳文彥的利益，依最重可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金的《個資法》提起公訴。

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