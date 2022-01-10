　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄰居3機車硬停私有地半年　地主僅獲賠345元！還要付5千元訴訟費

▲機車佔位,停車格,違停,佔車位。（圖／翻攝Google Maps）

▲地主告隨意停放機車的車主求償，結果得不償失。（示意圖，與本文當事人無關／資料照／翻攝Google Maps）

記者黃哲民／台北報導

新北市泰山區1名連姓地主不滿鄰居曾家3兄妹把3輛機車停在他的土地上，屢次口頭驅離都趕不走，怒告3人求償每車每天100元、佔用5年期間的租金共10萬元，新北地院認為連男提出的Google街景照片，只能證明3車各停放約半年，依申報地價與佔用面積判3兄妹僅須賠償共345元，相當於每天租金各0.7元，連男反而須負擔裁判費與測量費共4983元，等於慘敗，可上訴。

連男提告指稱，曾家3兄妹每人各有1輛機車，從2012年3月起就佔用他在泰山區工專路1處土地停放，他屢次勸阻、驅離，3兄妹毫不理會，甚至還多放1輛腳踏車，因此要求3兄妹以每輛車每天30元停車費外加70元懲罰性賠償，賠償佔用5年期間的租金共10萬元，還要算利息。

3兄妹前年（2020年）被連男指控涉犯竊佔罪嫌獲不起訴，本案出庭表示願意付錢，但堅稱沒有停那麼久、也不是每天都去停，其中1輛機車更是前年（2020年）4月才出廠，那輛腳踏車不是他們的，加上連男的土地持分只有1/4，請求法官酌定該付多少租金。

法官指無法確認腳踏車是3兄妹所有，先扣除在外，至於連男索討每輛車每天70元懲罰性賠償，他所舉出的法條，我國《民法》並沒這個條文，加上國內許多地方不收機車停車費，連男要求每車每天收費30元，欠缺依據。

法官替連男引用《土地法》可請求相當於租金的不當得利當做求償依據，以申報地價為參考，當地為住宅區，靠近大學與店家，2020年每平方公尺申報地價為1萬1120元，法官斟酌當地生活機能，認定以申報地價6%為準。

接著，法官依地政事務所到場丈量結果，認定3輛機車各佔用約1.44平方公尺，而連男提出的Google街景照片，只能證明3輛機車各停放159天到182天，再以連男僅持分1/4計算，判3兄妹各須賠償120元、120元和105元。

連男求償不僅幾乎落空，法官還判3兄妹僅須負擔5000元訴訟費中的17元，其餘4983元都要由連男負擔，包括地政事務所的測量費4000元，連男等於慘敗，全案可上訴，但連男上訴還得再付1500元裁判費。

ET快訊
鳳梨生日「女友辦趴超華麗」！　牆上閃爆
快訊／確診再+1！　龜山某國中預防性停課
第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」
蘇澳港1人遭「1.1噸太空包」重壓　頭顱變形慘死
七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰
淡江大學爆偷拍！碩士生錄學妹如廁　查獲6影片
下注省4千！多人豪領「一年份衛生棉」　iPhone13帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

3月女嬰眼上吊抽筋手骨折　照顧不周非虐待粗心父母緩起訴

快訊／板橋小客車自撞翻車　1男1女受困車內

蘇澳港1工人貨船艙內慘死　遭1.1噸化工原料太空包重壓頭顱變形

遭前公司歇業欠薪11萬　女員工只拿回1萬全因這件事

淡江大學驚傳偷拍！　縫隙偷錄學妹如廁碩士生電腦查獲6影片

情侶碧潭踩天鵝船　女友小腿一陣劇痛…一大串魚鉤刺進肉！

機車不見男子著急報案　小偷落網還比YA竟是這原因

快訊／台南市永康火警延燒3間民宅！消防人員搶救

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾過　頭顱破裂慘死

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

3月女嬰眼上吊抽筋手骨折　照顧不周非虐待粗心父母緩起訴

快訊／板橋小客車自撞翻車　1男1女受困車內

蘇澳港1工人貨船艙內慘死　遭1.1噸化工原料太空包重壓頭顱變形

遭前公司歇業欠薪11萬　女員工只拿回1萬全因這件事

淡江大學驚傳偷拍！　縫隙偷錄學妹如廁碩士生電腦查獲6影片

情侶碧潭踩天鵝船　女友小腿一陣劇痛…一大串魚鉤刺進肉！

機車不見男子著急報案　小偷落網還比YA竟是這原因

快訊／台南市永康火警延燒3間民宅！消防人員搶救

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾過　頭顱破裂慘死

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

金球獎／電影類得獎名單出爐！《犬山記》、《西城故事》獲3獎最大贏家

快訊／楊曜聲明「不選2022年澎湖縣長」　十步之澤必有香草

林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

旅澳男爽曬年收「每周不到4天班」　回國慘爆：台灣雇主好棒棒

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

陳昶宇／入境數創新高　醫療資源要「加強型防疫旅館」救援

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

空軍士官拍「上百私密片」逼女當性奴　還要她跟同事3P

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾斃

前2天被通知不用上班了　轉職男嘆難過年

已婚少校偷吃別人未婚妻　「又車震她」荒唐對話曝

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

苗栗男徒步上國道　當場被撞死

台中公寓傳一氧化碳外洩　2人送醫

國1中彰交界路段7車連環撞　一度回堵6公里

婚後不孕怪老公　女醫黃宥嘉遭起訴

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

恐怖前女友狂騷擾1年：把你帶到山上做掉

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

更多熱門

相關新聞

租金創新高！　北市百坪A辦月租30萬以上成定局

租金創新高！　北市百坪A辦月租30萬以上成定局

仲量聯行日前舉辦2021年第四季年終回顧季報記者會，統計2021年台北A辦平均月租金為每坪2894元，相較2020年上升2.4個百分點。專家分析，供給不夠的情況愈來愈嚴重，原本市場期待，「寰宇大樓」改建案有1萬坪辦公空間，國泰人壽改為自用。

申請租屋補助被房東追討補稅！她PO文掀論戰

申請租屋補助被房東追討補稅！她PO文掀論戰

租屋10年「租金變3倍」　房東2年漲一輪

租屋10年「租金變3倍」　房東2年漲一輪

小七退出最強手搖飲街　代打上陣！在地人秒懂「其實沒放手」

小七退出最強手搖飲街　代打上陣！在地人秒懂「其實沒放手」

一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」

一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」

關鍵字：

竊佔不當得利租金訴訟費

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面