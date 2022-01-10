鄰居3機車硬停私有地半年　地主僅獲賠345元！還要付5千元訴訟費

▲地主告隨意停放機車的車主求償，結果得不償失。（示意圖，與本文當事人無關／資料照／翻攝Google Maps）

記者黃哲民／台北報導

新北市泰山區1名連姓地主不滿鄰居曾家3兄妹把3輛機車停在他的土地上，屢次口頭驅離都趕不走，怒告3人求償每車每天100元、佔用5年期間的租金共10萬元，新北地院認為連男提出的Google街景照片，只能證明3車各停放約半年，依申報地價與佔用面積判3兄妹僅須賠償共345元，相當於每天租金各0.7元，連男反而須負擔裁判費與測量費共4983元，等於慘敗，可上訴。

連男提告指稱，曾家3兄妹每人各有1輛機車，從2012年3月起就佔用他在泰山區工專路1處土地停放，他屢次勸阻、驅離，3兄妹毫不理會，甚至還多放1輛腳踏車，因此要求3兄妹以每輛車每天30元停車費外加70元懲罰性賠償，賠償佔用5年期間的租金共10萬元，還要算利息。

3兄妹前年（2020年）被連男指控涉犯竊佔罪嫌獲不起訴，本案出庭表示願意付錢，但堅稱沒有停那麼久、也不是每天都去停，其中1輛機車更是前年（2020年）4月才出廠，那輛腳踏車不是他們的，加上連男的土地持分只有1/4，請求法官酌定該付多少租金。

法官指無法確認腳踏車是3兄妹所有，先扣除在外，至於連男索討每輛車每天70元懲罰性賠償，他所舉出的法條，我國《民法》並沒這個條文，加上國內許多地方不收機車停車費，連男要求每車每天收費30元，欠缺依據。

法官替連男引用《土地法》可請求相當於租金的不當得利當做求償依據，以申報地價為參考，當地為住宅區，靠近大學與店家，2020年每平方公尺申報地價為1萬1120元，法官斟酌當地生活機能，認定以申報地價6%為準。

接著，法官依地政事務所到場丈量結果，認定3輛機車各佔用約1.44平方公尺，而連男提出的Google街景照片，只能證明3輛機車各停放159天到182天，再以連男僅持分1/4計算，判3兄妹各須賠償120元、120元和105元。

連男求償不僅幾乎落空，法官還判3兄妹僅須負擔5000元訴訟費中的17元，其餘4983元都要由連男負擔，包括地政事務所的測量費4000元，連男等於慘敗，全案可上訴，但連男上訴還得再付1500元裁判費。