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爸爸設下「假裝出門」考驗　女兒「秒丟作業開電視」當場被抓包

記者蔡紹堅／綜合報導

四川廣元一名爸爸為了知道自己不在家時，女兒會不會乖乖寫作業，日前進行了一場「假裝出門」的測試，沒想到他才一「出門」，女兒就興奮到手舞足蹈，很快打開了電視，直到爸爸又「咳」了一聲，才嚇得轉頭裝傻。

從影片中可以發現，爸爸當時走到門口，說自己要出門辦事情，囑咐女兒在家要乖乖寫作業，女兒聽了以後乖巧地回了一聲「知道」，然後又低頭繼續寫作業。

▼女兒以為爸爸出門興奮歡呼。（圖／翻攝微博）

▲▼爸爸設下「假裝出門」考驗　女兒「秒丟作業開電視」當場被抓包。（圖／翻攝微博）

隨後，爸爸將門給打開，接著又關了起來，假裝已經出門，但人其實還站在屋內。完全不知情的女兒聽見關門的聲音之後，馬上就揮舞起雙手歡呼，並開心唱著「我就是這條街最靚的仔」，還拿起遙控器打開了電視。

不過，電視才一打開，爸爸就「咳」了一聲，女兒嚇得趕快回頭問爸爸「你怎麼沒走啊？」接著解釋自己只是「想起了高興的事」，然後若無其事走回桌子前，認命寫起作業。

該段影片很快在網路上瘋傳，許多網友都感同身受，直言小時候也是這樣長大的，「我媽一出門我就開電腦打電動，一聽見門外有聲音，馬上關電腦假裝寫了一整天作業。」「我已經把自己的耳朵訓練到最強了，電梯一打開我就聽得出來！」「還好我已經長大了，不然我媽看到這個影片，我童年難過了。」

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