獨／孕妻下身赤裸夫竟摩鐵伴屍　相驗結果出爐…淒慘身世曝光

▲孕婦陳屍汽車旅館，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一對夫妻在汽車旅館住了2天，直到8日上午10點多，丈夫發現28歲的妻子呈昏迷狀態，起初以為只是賴床，直到下午4點多才發現狀況不對，請汽車旅館員工協助報案。警消到場發現女子下體裸露浮現屍斑，且陰道、腹部旁有明顯擦傷，9日相驗結果顯示已排除他殺，女子身世也跟著曝光。

●相依為命

31歲余姓丈夫與江姓妻子結婚2年多感情非常好，由於經濟貧困，因此一起從台東北上打拼，但收入始終不穩定，不過他們不放棄，互相扶持並一起找工作，後來夫妻在新店安坑一間工廠擔任作業員。

由於沒地方住，兩人下班後直接睡在工廠的地板上，近期工廠老闆因為擔心兩人會凍死，因此勸說，「去找房子租吧！這樣下去不是辦法」，且江女的月經已遲了1個月都沒來，丈夫猜測可能是懷孕了，因此帶愛妻搬離工廠。為了找房子，又不想造成老闆困擾，夫妻倆於本月6日住進一間價格便宜的汽車旅館。

●為何死者下體裸露？

後來租到工廠附近的套房，夫妻倆鬆了一口氣，並把部分衣物搬進愛巢，但身高152公分卻重達120公斤的江女，疑因褲子太緊且頻繁移動，導致胯下、腹部皮膚有擦傷。

體貼的余男趕緊跑去買了碘酒、白藥水、棉花棒等，幫妻子塗抹並加時住宿想讓她好好養傷，原本預計延到9日再離開，沒想到在8日發生了憾事。

●死因

由於身體受傷，心情鬱悶的江女在8日早上喝了約4瓶紅標米酒，並光著下半身等碘酒乾，結果慢慢陷入昏迷，余男沒有喝酒，在旁邊陪伴妻子，到了上午10點多嘗試叫醒她但沒得到回應，余男還以為只是喝醉才會賴床，當下沒多想。直到同日下午4點多，余男發現不對勁，趕緊請汽旅的員工協助報案。

不幸的是，當警消人員到場，發現江女浮現屍斑明顯死亡，余男得知噩耗當場淚崩，相依為命的妻子竟突然離世。後來醫院透過超音波檢測，並無發現懷孕的跡象，消防員解釋，有可能是因為剛懷孕沒多久，胚囊還太小以至於照不到。

檢方於9日下午1點多進行遺體相驗，檢查江女並無明顯外傷，初步已排除他殺。由於江女有心、血管等慢性疾病，確切死因，以及是否懷有身孕，皆有待法醫擇日解剖後才能釐清。

余男從偵訊室走出，沮喪、無助的情緒寫在臉上，不時向身旁的警員說，「筆錄問說有沒有打老婆，她是我的老婆耶！我怎麼可能打她」、「我根本沒有打人，她是我老婆」。