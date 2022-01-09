顏寬恒確定掰了！　網認「1關鍵」殺傷力太猛：真的扯





記者邱晟軒／綜合報導

台中第二選區立委補選今（9日）投票，開票進入尾聲，民進黨籍候選人林靜儀自行宣布當選。消息曝光後，立刻引起許多網友一面倒點出顏寬恒敗選關鍵原因，紛紛直呼「不意外」。

▲中二立委補選結果出爐。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恒FB）





顏寬恒於傍晚5時30分先行宣布敗選，感謝支持的地方鄉親，同時也呼籲總統蔡英文、對手林靜儀，「既然你打贏這場選戰，就要對中二選民鄉親更加愛護疼惜！」

對於選舉結果，有一名網友在批踢踢八卦板以「林靜儀是怎麼贏的？」為題發文表示，「林靜儀連沙鹿都贏，烏日碾過去，顏家會不會很幹啊？等於罷免白忙一場，在地幾十年輸空降的，地方組織是不是式微了？」

▲中二立委補選結果出爐。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恒FB）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「這兩個要選，正常人都選得出來吧」、「土地的主人快哭了」、「中選會連大肚都翻船了，顏家五區全輸」、「這兩個誰贏都沒啥好意外」、「看來中間選民肚爛顏家很久了」、「小冬瓜本來就扶不起，趁早認清事實也好」、「顏這次票開的很難看耶」。

更有不少網友點出顏寬恒敗選原因，紛紛指出選前爆出家族涉捷運遷站及變更路線爭議影響最後選情，「捷運繞路真的超扯」、「捷運繞路最扯吧」、「捷運圈地殺傷力太大」、「中捷事件一定有發酵」、「土地太多了」、「一句話，吃相難看，土地的主人太超過了，買太多地了」。

▼不少鄉民點出顏寬恒敗選原因 。（圖／翻攝批踢踢八卦板）