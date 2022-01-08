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又一條人命！西安男胸痛「醫院全拒收」拖4hrs疼死　爆料文被消失

▲▼西安39歲男心絞痛求醫慘遭踢皮球後猝死。（圖／翻攝自大河新聞）

▲西安39歲男心絞痛求醫慘遭踢皮球後猝死。（圖／翻攝自大河新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

39歲的西安男子李海（化名）在2021年最後一天死去，12月31日凌晨4點40分，醫院給出的死亡結果是「猝死」。在這之前的4小時，突發胸悶的他多次撥打急救電話未能打通，後因未拿到48小時內篩檢結果，無法入院治療，等拿到結果後，又相繼被3家醫院拒診，最終入院時，醫生表示，「放到醫院床上時呼吸心跳就沒有了。」

據《大河新聞》報導，最後經過西安市第九醫院醫護人員1小時42分鐘的奮力搶救，李海被宣布臨床死亡。1月6日，李海的嫂子李女士表示，李海平時很健康，沒有心臟病。目睹李海送醫全經過的朋友小東（化名）和李海共同工作超過5年，也表示李海病情事發突然。

小東說，「那天晚上，我們倆前幾分鐘還發微信，中間有5分鐘他沒有回覆，我以為他睡著了，因為已經12點多了，我也就打算睡覺了。然後12點36分，他給我打來電話，當時他說話聲音很痛苦，說胸口特別疼，但打不通120，讓我幫他打120，我打120也是一直佔線，後來打通之後，急救中心工作人員說西安所有醫院要求病人必須有48小時核酸檢測證明才肯接收，但是他們願意派救護車過去。」

救護車到達之後在原地進行搶救，十幾分鐘後小東再次打電話過去，是李海樓下的一個鄰居接的，鄰居表示，急救人員說核酸檢測結果沒有出來，所以無法送醫，這時李海疼得已經開始用頭撞牆了。小東立即從家裡出發，到達後與急救人員交涉，請求送醫，「120的車在村口停著，我朋友在車下蹲著，十分痛苦。」

小東表示，李海是綠碼，可能由於身體不舒服，未按時做核酸檢測，上一次的核酸檢測結果過期了，最近一次的核酸檢測結果尚未公佈。他拍攝的影片中，急救人員表示，核酸檢測結果出來前，可以先把李海送回家。小東急了，「就是因為身體難受才打急救電話，送回家幹啥呢？等死嗎？」

很快，李海發現朋友核酸檢測結果出來了，是陰性，「這時他意識還是清醒的。」這時，救護車選擇送他前往其他的醫院。據小東介紹，他們先後去了3家醫院，第一家醫院是距離最近的西安交大第一附屬醫院，對方直接說不收患者，由於疫情原因選擇封院了。

▲▼朋友爆料帳號被消失。（圖／翻攝自微博）

▲朋友爆料帳號被消失。（圖／翻攝自微博）

接下來，他們選擇距離不遠的陝西省人民醫院，「醫院守門的說已經封院，不接收病人。」5分鐘後救護車立馬掉頭，去往西安醫學院第三附屬醫院，「到了醫院也是跟門口交涉了半天，醫院說院裡有兩個肺部感染的，也沒有綠碼，不敢讓進來，而且說他們醫院比較小，就算接收了也只能做檢查，沒有治療條件，不如直接去找大醫院，所以又給拒絕了。又拒絕以後急救人員說去第九醫院，有六七公里的距離。」

李海被送到西安市第九醫院時已凌晨3點，掃碼後直接進了急救室，「先量體溫，醫生說量5分鐘體溫就可以搶救，結果夾著體溫計夾到第4分鐘的時候，都說來不及了要趕緊進搶救室，做心臟復甦。這時他人還清醒的，只是很疼，我看到他在撞擔架，和醫生說右側心臟疼。」

搶救約半小時後，醫生找到了小東下達病危通知單。在小東拍攝的影片中，醫生告訴他，「現在病人就是猝死，我們正在搶救但希望不大，因為已經半個小時了。你一來我就說讓你聯繫他的陪（護）人了，放到我們床上就呼吸心跳沒有了。」

搶救1小時42分鐘後，李海被宣布臨床死亡，死亡原因為「猝死，主動脈夾層」。小東通過報警聯繫到李海的家人，在2021年的最後一天，李海離開了人世。醫院無法存放屍體，第二天人就被送往火葬場火化。小東事後將這件事PO在微博上，但不久帳號和文章都「被消失了」。網友也痛批，「果然病是殺不死人的，只能人殺人」、「四條人命了。」

在近期西安一系列送醫事件後，大陸國務院副總理孫春蘭表示，對急危重症患者，不論有沒有核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。

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