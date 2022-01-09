快訊／北部防疫計程車司機染疫！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園機場染疫持續延燒，機場也擴大採檢9000，目前已累計14人染疫，而中央流行疫情指揮中心昨晚間也證實新增一名北部的防疫計程車司機，會列入今天的本土案號。另外，昨也傳出機場有2人快篩陽性，其中1人是手推車人員。最新疫情資訊將由指揮中心下午2點記者會說明。

目前桃機相關個案總計14人，計程車司機1人為單一事件，另13人暫列群聚，而這起染疫事件，全部都屬於完整接種兩劑突破性感染，其中案17414機場保全和17415計程車司機，是打過三劑疫苗仍突破性感染的個案。

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清潔員包括案17230、17307、17238、17239，其中17230為第一位確診者，而根據抗體調查，17307抗體呈現陽性，為最早發病，懷疑是這起群聚中最早的染疫者。而17307與17238 工作區都是行李轉盤區洗手間，17238與17239 序列一致，17239曾去歌友會。

指揮中心也研判，由於案17307抗體陽性，現在懷疑的是境外移入傳給17307，再傳17238，之後再傳出去給17239等人，但目前要從17307的定序去確認。

另外，指揮中心8日晚間也證實又檢出1例陽性個案（暫未編號），為本國籍男性，年齡為60多歲，Ct值30，為北部防疫計程車司機，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將在記者會統一說明。

