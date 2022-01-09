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桃機14例多點擴散！台大醫揭「2件事是重點」：追源頭沒意義

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲桃機擴大篩檢機場員工，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃機相關個案累積14起，指揮中心昨（8）日公布最新疫調，經過基因定序調查，清潔員染疫可能與曾經到過機場行李轉盤區洗手間的境外移入個案有關，還要更進一步對最早發病清潔員進行基因定序，來分析整起群聚。感染科權威台大兒童醫院院長黃立民則表示，目前機場已經是多點擴散，比起調查感染源頭，更重要的應該是兩件事，搞清楚目前機場誰帶病毒活動，最近誰染過疫，這些需要靠擴大機場人員PCR與抗體檢驗釐清。

▲▼案17230相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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▲案17230相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃機染疫案件持續擴大，昨天新增一名機場保全與防疫計程車司機確診，目前已經有14起相關本土個案，除1名防疫計程車司機（案17240）為所載入境確診者感染被排除，其餘13人暫列群聚。

另調查群聚可能感染來源，發現案17238與案17239清潔員兩人序列相同，而且和12/24入境確診個案一致，而案17238又與案17307一樣負責行李轉盤區洗手間，屬於鄰近工作區域，更重要的是，12/24入境確診個案還曾經使用該洗手間，目前還需要案17307的定序結果才能加以釐清。

至於機場保全與防疫計程車感染來源還需調查，指揮官陳時中說，可能還有多條傳播鏈進行中，指揮中心為控制機場風險，針對桃機一線風險人員9000多人進行PCR採檢。

黃立民表示，目前機場已經有多條傳播鏈、多點擴散、多點開花的狀態，已經很難釐清真正的感染源頭，現階段的重點就無須去釐清感染鏈，而是搞清楚「機場誰帶病毒活動」、「最近誰得過」這兩件事情。

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃機擴大篩檢機場員工，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

黃立民說，也因此，應該對擴大對機場人員進行PCR以及抗體採檢，PCR釐清帶病毒狀態，抗體採檢分析得病狀況。他也提到，目前桃機狀況可能還要至少2週，才能看疫情是否平息，期間擴大採檢如果僅作一次，也有偽陽性可能，應該至少要間隔約一週時間，做第二甚至第三次採檢。

昨天最新確診兩案都打過三劑疫苗，發言人莊人祥說明，雖然案17414打過三劑莫德納，但他的第三劑是12/29接種，距離確診時間很近，效果可能比較不佳；而案17415前兩劑打AZ，12/5打第三劑莫德納。

黃立民認為，打第三劑確診並不意外，追加劑重點仍是避免重症，還是有染疫的可能，尤其案17414可能抗體還沒升高就被感染。而現在第三劑間隔縮短，大家瘋搶打疫苗，黃認為，只要大家願意打，就是好事情。

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