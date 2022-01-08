顏寬恒選前之夜最後衝刺　顏清標造勢晚會能否現身？醫院給答案

▲顏寬恒今日上午在烏日區車隊掃街拜票。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區立委補選倒數一天，國民黨候選人顏寬恒8日上午前往烏日拜票，結束後返回大本營沙鹿，將在晚間6時開始從向上路徒步掃街，進行最後衝刺。外界關心日前病倒的顏清標，今晚是否會出席造勢晚會？對此，光田醫院表示，顏清標目前未獲出院許可，雖病情有好轉，仍須在院觀察。

顏寬恒今日上午在立委楊瓊瓔陪同下，在烏日區車隊掃街拜票，媒體問及住院中的顏清標，今晚是否會現身站台，以及會不會有神秘嘉賓？顏寬恒沒有正面回應，僅說「身體恢復狀況都還順利，希望他多休息」，並提到「自己不會孤零零，有很多鄉親陪伴！」

針對顏清標是否能夠出席造勢晚會，光田醫院指出，今日上午主治醫師巡房後，認顏清標雖健康狀況稍有好轉，但還未達出院標準，仍須繼續住院進行治療；至於明天是否有辦法出院觀看開票情形？光田醫院表示，須依顏清標身體狀況，並得到主治醫師同意，才有可能出院。

顏寬恒今晚最後衝刺地點選在大本營沙鹿，於保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會，鞏固基本盤，晚間6時從位在向上路的競選總部為起點徒步拜票，預計晚間7時30分抵達晚會現場。明日開票會場，也同樣在競選總部，時間為9日下午4時30分。

▲顏寬恒選在大本營沙鹿，於保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會。（圖／國民黨提供）