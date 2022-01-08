館長罵健身工廠「炒股、搶租」被求償3300萬　法院宣判：無罪

▲館長陳之漢遭到「健身工廠」提告公然侮辱、加重誹謗，法院宣判無罪。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

「館長」陳之漢因為想將事業版圖擴展到中南部，多次在直播方式指控知名健身房業者「健身工廠」以兩倍租金等方式搶租場館遭到「健身工廠」母企業「柏文健康事業」提告公然侮辱、加重誹謗等4案訴訟，求償3300萬。但橋頭地院認陳之漢所言皆為可受公評之事，7日宣判其中3案無罪，1案不受理。

柏文健康事業股份有限公司提告指出，陳之漢2019年10月至2020年2月期間，共9度在YouTube直播指稱「健工打給屋主以兩倍價錢搶租」，並以「卑鄙」、「健身工廠炒股票」、「高雄富二代」等語辱罵柏文公司、健身工廠董事長陳尚義、總經理陳尚文，另陳之漢直播時也批評健身工廠的健身房、員工器材等制度不佳。

根據橋頭地院的新聞稿指出，被告陳之漢有相當理由確信關於搶租、股票炒作及健身房素質及管理問題部分與事實相符，且為可受公評之事，並無侵害自訴人名譽。

至所使用「卑鄙」、「炒股票」、「高雄富二代」、「我們沒有爸爸可以靠」等語固係負面用語，惟其評論所根據之事究非全然杜撰，部分用語亦非純屬抽象謾罵或嘲弄，是被告上開言語縱令人感到不快，仍無成立公然侮辱罪之餘地。

陳之漢所示言論中關於炒作股票及健身房制度、員工及器材、競價等言論非全無所據，且為可受公評之事，並無侵害自訴人名譽。

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