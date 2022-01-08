天生富貴命！命理師曝女人「3顆幸運痣」　長這裡魅力出眾又旺夫

▲痣出現的位置不同，也代表著不同運勢。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

每個人身上都會出現幾顆黑痣，除了是個人特色外，從命理學來看，痣出現在不同的地方也有不一樣的解釋。對此，命理網站「知命命理」就分享女人身上的「三種幸運痣」，直言有這些痣的人，「不是出生富貴就是嫁的好，總之就是富貴命。」

「知命命理」指出，第一種是「眉心長痣的女人」，這種痣相當少見，因此若長有這顆痣的女人就是千年才修來的福氣，她們心地善良，有一顆菩薩心腸，為人溫順和善，同情弱者，樂善好施，付出多餘回報，心胸坦蕩，包容他人，不記仇，「這樣的女人，善心也一定能擁有善報，她們人緣超級好，家庭美滿幸福，她們的善良也恩澤給後代及家庭，一輩子福氣滿滿，受人愛戴。」

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▲擁有「幸運痣」的女人，天生就是富貴命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「知命命理」表示，第二種就是「脖子後面中心位置有痣的女人」，這樣的女人一輩子都會有靠山，且心胸遠大，低調不張揚，有財不外漏，「尤其是到了中年時更是發達。」另外，這種女人也有很強的旺夫，日子能夠越來越富。不過「知命命理」也坦言，脖後長痣的女人因魅力出眾，也很容易為情所困。

「知命命理」透露，第三種則是「腳底長痣的女人」，有這種痣代表著一生貴人運極佳，往往可以逢凶化吉，成功地擺脫霉運，「尤其是這種特徵的女人，她們聰明伶俐，活潑可愛，不僅能力比一般女人略勝一籌，而且具備旺夫命格。」另外，這種女人雖然靠著自己的實力就可以過上幸福無憂的生活，不過老公還是好運連連，可以得到無窮的助益，當然也會贏來富貴，不缺錢花。

雖然從痣的位置可以來看運勢，但有些痣帶財，有些則會帶癌，身上若出現「惡性黑色素瘤」，第一期患者5年存活率可達80%以上，到了第四期下降只剩10%。台灣皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜就提醒，民眾應隨時提高警覺觀察與留意身上的痣，一旦是一年內出現，且形狀大小規則不一、顏色不均等，就得多留意。

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