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面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼：怎會有送房子的工作？

▲▼面試遭亮槍性侵！網看「徵才業面」傻眼：送房子的工作？。（圖／翻攝PTT）

▲一名女子在中壢面試時遭性侵。（圖／翻攝PTT）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友在PTT、Dcard等網路論壇爆料，指控去桃園中壢一間租屋公司面試時，慘遭老闆亮槍性侵得逞，並於4日報案提告。對此，有網友細看該老闆在人力銀行的PO文，提及「功成身退時會獲得公司贈送不動產房屋一間」感到困惑，質疑「這種工作真的會有正常的嗎？是我運氣差找不到送房子的工作還是…？」

受害者被性侵後，在臉書、各大人力公司搜尋該名老闆的PO文，希望可以藉由自己悲慘的經驗來提醒社會大眾，避免再有受害者出現。

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其中，該名老闆在某人力銀行以「老闆個人秘書／職代／底薪6萬起」等徵人，要求面試者要會化妝打理門面，且對自身穿著有品味，公司也會出資安排上美姿美儀等課程，且學經歷、科系都不拘，最後在文末提及「功成身退時會獲得公司贈送不動產房屋一間」。

▲▼桃園市中壢區某租屋公司日前傳出一起雇主性侵面試者案。（圖／翻攝Dcard）

▲▼女子事後被雇主恐嚇，決定報警、PO文。（圖／翻攝Dcard）

▲▼桃園市中壢區某租屋公司日前傳出一起雇主性侵面試者案。（圖／翻攝Dcard）

有網友看完在PTT發文表示，他並非要檢討受害者，而是疑惑有多少人看到這樣的徵才條件還會去應徵，「看那個標題我連點都不會想點了，這種工作真的會有正常的嗎？是我運氣差找不到送房子的工作還是…？」

網友看完紛紛留言，「工作條件都寫成那樣了還跑去應徵，我也很疑惑」、「這雖然可以預防，但不是先責怪受害者無知」、「看到自稱中壢陳冠希就可以end了」、「失業久了，或者剛畢業難找工作的人都會投投看吧」、「失業的不安感跟壓力，會讓人失去判斷力，各種職缺應徵看看」。

也有人認為問題在徵才平台的審核，「沒差，平台不審核，只會越來越不被信任而逐漸少人使用而已」、「人力銀行都不用審核一下徵才頁面的」、「人力銀行有給錢就可以放職缺，職缺有問題要用戶自己去檢舉站方才會看到」。

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