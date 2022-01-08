　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

▲▼買兩杯75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻。（圖／翻攝Google評論）

 

▲原PO買了75元的珍奶，沒想到要求去冰後飲料的量竟只剩半杯。（圖／翻攝Google評論）

記者鄒鎮宇／綜合報導

飲料去冰會剩半杯？桃園一名網友7日去買手搖飲料時，點了2杯要價75元的珍珠鮮奶茶去冰，拿去送朋友喝時才發現飲料的份量居然只剩一半，讓他傻眼地說「最好去冰可以少快半杯，人家還以為我打翻還是怎麼的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友在臉書發文表示，常喝手搖杯飲料的他，從沒看過哪一間飲料店的去冰只剩半杯，認為該間飲料過去沒發生過類似狀況，「平常都弄很慢，這次觀感特別差，不會再回去消費了，順道一提我也推薦其他人不要去你們那邊消費」。

網友看完紛紛留言，「這太誇張了吧，po到爆料公社去吧」、「少成這樣拿給客人的時候都不尷尬的嗎XD」、「真的超扯…不說我還以為你路上打翻了」、「要花錢買DLC才有完整的飲料啦」、「太誇張了吧，是被偷喝再封膜嗎」。

原PO也透過飲料店的Google評論留下1星說，「是沒看過70、80塊（的）手搖杯去冰可以去到剩半杯的啦，好歹我也去你們家喝過同樣產品4次都正常，代表你們的產品原本的去冰狀態不是這樣啊，同一批都給這個慘狀，別人還以為是我偷喝咧」。

對此，店家也直接回應有私訊原PO，希望對方可以察看訊息，「想跟您要聯絡方式，用口頭跟您說此產品做法為什麼不會滿杯，感謝您的留言」，而原PO也說，「其實我沒有想要任何賠償，我只是想要有人跟我解釋為何差異那麼大」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
洪詩慶生　甜曝「男友視角」：身旁有愛的人
反骨琳妲「被繩勒脖拖行」險斷氣　驚險畫面曝光：快死掉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

「證嚴法師」2句話成許願池！各界名人慘遭無情嘲笑　慈濟回應了

2022年財運最旺4天！最快1月11日要來了　選對錢包顏色發大財

天生富貴命！命理師曝女人「3顆幸運痣」　長這裡魅力出眾又旺夫

面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼：怎會有送房子的工作？

暗戀對象要求剝蝦！純情男暈爆問「有其他意思？」網曝殘忍1關鍵

命理師揭公司尾牙「開運6妙招」！坐對方向準備中大獎：先去沖水

桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

詭異麵線「牽紅線」！還吃到白色多腳怪　網驚呆：以為是它

快訊／陳時中證實增1保全確診「桃機染疫13人」！計程車司機待複驗

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

寫作業「像甲骨文」扭成一團　字太醜難複習！學生：困擾16年

轎車切車道「破壞後車安全距離」　前方回堵煞不住...慘變夾心餅乾

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

陶晶瑩小吃店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉回應：下次我請你

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

「證嚴法師」2句話成許願池！各界名人慘遭無情嘲笑　慈濟回應了

2022年財運最旺4天！最快1月11日要來了　選對錢包顏色發大財

天生富貴命！命理師曝女人「3顆幸運痣」　長這裡魅力出眾又旺夫

面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼：怎會有送房子的工作？

暗戀對象要求剝蝦！純情男暈爆問「有其他意思？」網曝殘忍1關鍵

命理師揭公司尾牙「開運6妙招」！坐對方向準備中大獎：先去沖水

桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

詭異麵線「牽紅線」！還吃到白色多腳怪　網驚呆：以為是它

快訊／陳時中證實增1保全確診「桃機染疫13人」！計程車司機待複驗

睡一半被啄木鳥「瘋狂敲門」！松鼠崩潰怒吼：歸剛欸　表情笑翻網

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

「證嚴法師」2句話成許願池！各界名人慘遭無情嘲笑　慈濟回應了

快訊／青海凌晨6.9強震　陸網友嚇慘：頭皮發麻！在內蒙都被晃醒

PTT八卦板連刷「攻擊林昶佐」空白文　四叉貓笑：誰家的網軍出包

DJ圓圓錄音室瘋狂崩潰！　遭爆料：唱一個段落就要停下來

吃到一半突然氣爆！重慶食堂炸崩　搶救至深夜16人死亡

最慘工具人！　男歌手爆「朋友幫心儀女生男友買早餐」：真的超扯

美前國務卿蓬佩奧「6個月甩肉40公斤」　瘦身後帥照曝光

2022年財運最旺4天！最快1月11日要來了　選對錢包顏色發大財

虎斑貓跳吉他袋勤練「暗殺計畫」　奴才躺床休息...被吉他精準命中

生活熱門新聞

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

北北基桃禁探病　各縣市防疫一次看

桃機魔王病毒染13人　傳播鏈疑自廁所

快訊／陳時中證實女保全確診！計程車司機等待複驗

暗戀對象要求剝蝦！純情男暈爆：有戲嗎

學長送早餐！她幫吃一年愧疚了　結局神展開

面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

吃詭異麵線＋多足蟲　照片超噁

天生富貴命！命理師曝女人3顆幸運痣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

生理期「4種經血顏色」代表意義！

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

玩交友軟體遇到羅志祥！　「對話曝光」經紀人回應了

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

鄧紫棋宣布「正式進入全閉關」：再見各位

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

超清晰外星「小灰人」拍到了！

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面