買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

▲原PO買了75元的珍奶，沒想到要求去冰後飲料的量竟只剩半杯。（圖／翻攝Google評論）



記者鄒鎮宇／綜合報導

飲料去冰會剩半杯？桃園一名網友7日去買手搖飲料時，點了2杯要價75元的珍珠鮮奶茶去冰，拿去送朋友喝時才發現飲料的份量居然只剩一半，讓他傻眼地說「最好去冰可以少快半杯，人家還以為我打翻還是怎麼的」。

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該名網友在臉書發文表示，常喝手搖杯飲料的他，從沒看過哪一間飲料店的去冰只剩半杯，認為該間飲料過去沒發生過類似狀況，「平常都弄很慢，這次觀感特別差，不會再回去消費了，順道一提我也推薦其他人不要去你們那邊消費」。

網友看完紛紛留言，「這太誇張了吧，po到爆料公社去吧」、「少成這樣拿給客人的時候都不尷尬的嗎XD」、「真的超扯…不說我還以為你路上打翻了」、「要花錢買DLC才有完整的飲料啦」、「太誇張了吧，是被偷喝再封膜嗎」。

原PO也透過飲料店的Google評論留下1星說，「是沒看過70、80塊（的）手搖杯去冰可以去到剩半杯的啦，好歹我也去你們家喝過同樣產品4次都正常，代表你們的產品原本的去冰狀態不是這樣啊，同一批都給這個慘狀，別人還以為是我偷喝咧」。

對此，店家也直接回應有私訊原PO，希望對方可以察看訊息，「想跟您要聯絡方式，用口頭跟您說此產品做法為什麼不會滿杯，感謝您的留言」，而原PO也說，「其實我沒有想要任何賠償，我只是想要有人跟我解釋為何差異那麼大」。

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