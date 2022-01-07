新竹縣也跟進了！即日起「拍照、唱歌全程戴口罩」

▲新竹縣長楊文科與偕衛生局、交旅處、教育局、民政處、消防局等局處緊急召開防疫會議，呼籲民眾即日起無法保持距離的場合，不論室內、外都要戴口罩。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

因應Omicron入侵桃園本土，新竹縣闢鄰桃園市，今(7日)下午新竹縣長楊文科偕衛生局、交旅處、教育局、民政處、消防局等局處緊急召開防疫會議，呼籲即日起在無法保持距離的場合，不論在室內、室外全程都要配戴口罩，包含拍照、唱歌等行為，也請民眾定點飲食，避免邊走邊吃和近距離敬酒，拜託鄉親務必配合，共同全面防堵疫情破口，保護自己也保護別人！

楊文科指出，新竹縣在31日前，只要打1、2劑者就送200元禮券，同時規劃58家醫療院所提供第3劑(第2劑滿3個月即可施打)接種專診服務，請鄉親盡速接種第1、2、3劑疫苗，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，並減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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楊文科說明，對於防疫旅館等高風險區域，交旅處持續不定期對縣內6家防疫旅館，進行防疫旅館體檢，嚴格要求旅館落實各項防疫措施，分別就居家檢疫者入住安排、門禁管理及安全維護、房間及設備、環境清消及廢棄物清理、工作人員健康管理及注意事項等23項作逐項通盤檢查，以防堵疫情破口。

新竹縣同時強化高風險工作人員的防護，對於防疫計程車司機與防疫旅館第一線人員，每週執行公費快篩，並安排接種第3劑追加劑疫苗及強化人員防護、落實工作環境清潔消毒。

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