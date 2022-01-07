Omicron強襲「7成人打兩劑疫苗」能守住？　網揭1關鍵緊張了

▲路上民眾幾乎都乖乖戴口罩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

桃機群聚相關案已累積12例本土病例，其中有4人確定感染Omicron。就有網友好奇詢問，台灣的疫苗接種人口涵蓋率第二劑達70.08%，是不是可以不用太擔心疫情了？貼文引發熱烈討論，其中就有網友提到「1件事」實在超抖。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「覆蓋率快70%應該不用擔心吧」為題丟出討論，提到疫苗接種人口涵蓋率第二劑達70.08%，且大家出門幾乎都會乖乖戴口罩，所以應該不用太擔心疫情了吧？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「世界一堆考古題」、「還有3成沒打2劑」、「看今天早上大家都在討論別的事就知道關心的人沒想像多」、「AZ打N劑，BNT、莫德納兩劑比不上口罩戴緊」、「第三劑是重點，你看到現在才多少人打」、「症狀輕很多，流感化了」、「疫苗是防重症的，無法防止擴大」。

其中，還有網友指出令人擔憂的1關鍵，「一堆AZ仔，根本GG」、「就疫苗對歐米龍不太有用」、「AZ對Omicron防護低」、「Omicron不是說打兩劑沒用嗎？尤其是AZ」、「一半的人打AZ，幾乎沒有保護力」、「現在疫苗就是擋不住」。

▲AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

本站曾報導《「2劑AZ對Omicron保護力=0」 醫再曝新數據：有沒有相信了》，沈政男醫師13日貼了「兩劑AZ對Omicron保護力=0」的文章，其為CoM-Cov一系列研究之一；根據美國CDC數據指出，43例Omicron染疫，，有79%打過兩劑疫苗，這要怎麼解讀？美國疫苗覆蓋率是多少？這樣有沒有相信「兩劑AZ對Omicron保護力=0」了？

對此，陳時中表示，全球主流意見中，對疫苗對抗變異株的共識都是「有所降低」，接種第三劑可提升保護力，「我想有時太過解讀也不太好。」指揮中心專家小組成員李秉穎也認為，疫苗對於Delta病毒的保護力大概會下降10-30%，對於Omicon的部分，目前下降程度仍屬未知；不過，以一般醫學原則來看，可能會再下降百分之幾十的保護效果，「但絕對不會是完全無效的」。

此外，根據最新的疫苗接種統計資料，「COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑80.15%、第二劑70.08%、基礎加強劑接種率0.04%、追加劑接種率0.88%。」

▼疫苗接種統計資料。（圖／翻攝自疾管署）