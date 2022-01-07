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Omicron入侵「蔡英文站台相挺」　他怒了：罷免掉林昶佐

▲Omicron在擴散，國民黨批蔡政府還在拚選戰。（圖／國民黨提供）

▲Omicron在擴散，國民黨批蔡政府還在拚選戰。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情日漸嚴峻，指揮官陳時中也不諱言「Omicron已經進到本土」，針對總統蔡英文到萬華挺林昶佐，中廣董事長趙少康抨擊，蔡政府的表現令人搖頭，希望團結各方力量，罷免掉林昶佐這個完全不適任的立委。

趙少康表示，罷免林昶佐投票時間就在周日（1/9），一路以來他都沒有介入，但是今早跟鍾小平議員一起開記者會宣布，戰鬥藍將戰鬥到底， 出席明早在青年公園的罷免林昶佐造勢大會， 明晚也會去散昶最終戰晚會，希望團結各方力量，罷免掉林昶佐這個完全不適任的立委。

趙少康指出，面對新冠病毒來勢洶洶，陳時中都說社區風險升高，蔡英文還不把全部心力放在國人健康，竟然還忙著大搞「靜昶守護」，最近到中二選區幫林靜儀站台、陪林昶佐拜廟。

趙少康說，民進黨在立法院已經有60幾席立委，不管多一席、少一席都維持絕對過半優勢，照樣碾壓在野黨，更何況林昶佐根本不是民進黨籍，罷免結果無關民進黨政權保衛，蔡英文會這樣大力投入，只為了證明自己不是跛腳總統、黨內勢力穩固，這樣的總統實在令人看不下去。

趙少康怒批，蔡政府的表現令人搖頭，「我決定在最後關頭介入完全是官逼民反的結果，所以只要蔡英文宣示不出席明天晚上在萬華的三巨頭晚會，好好盡她的總統職責防疫，我就不出席明天的罷昶晚會。」

最後，他指出，剛結束的反萊豬公投，萬華有5萬9千人投下同意票，罷昶門檻只需要5萬8千票，請在反萊豬公投投下同意，還有參與罷免連署的人，周日都要出門投下一票，讓挺萊豬進口的林昶佐離開立法院。

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