這群人投同意票「林昶佐就掰了」　趙少康號召：給民進黨一點教訓

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免投票倒數2天，中廣董事長趙少康今（7日）表示，「罷昶」要通過有難度，但也非不可能，若在公投時投下反對吃萊豬的萬華、中正區10個里選民，都出來投罷免林昶佐，林就會被罷免了。

趙少康7日上午與鍾小平召開記者，會中他表示，自己從罷昶開始至今從未介入，本來想說由台北市議員鍾小平跟民間團體發起，就讓他們做就好，但蔡英文起碼替林昶佐站台3次，還跟林參拜，卻不全力關切疫情，實在看不下去，所以不得已，才答應鍾明天站台；另外明晚國民黨台北市黨部也會辦一場晚會，自己也會去。

趙少康說，罷昶要通過有難度，但也不是不可能，因為公投反萊豬票在那邊約有5.9萬票，而罷免門檻約5.8萬票，所以只要萬華、中正區10個里，當時公投時投下反萊豬的民眾都出來投罷免，就通過了。林昶佐支持萊豬，「我就用這個理由就好了，其他都不用講了。」

趙上康表示，他現在決定跳下來，若第二階段連署2萬多人及 反萊豬都去，就會通過，可以給民進黨一點教訓、一點顏色，民進黨不能這樣囂張、肆無忌憚、不顧防疫，太無法無天了，只要綠營的人支持民主，也看不慣民進黨這樣做。