　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

▲▼插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以折合新台幣20萬元拍下。（圖／Facebook／囂搞 Shaogao）

▲插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以折合新台幣20萬元拍下。（圖／Facebook／囂搞 Shaogao）

記者林育綾／綜合報導

近來元宇宙NFT盛行，藝人周杰倫旗下潮牌日前推出NFT「Phanta Bear」瞬間獲利2.8億，對一般民眾來說，看似是高不可攀的境界，不過日前也有插畫家囂搞推出自己的NFT作品，上架短短一週就獲利過去收入的5倍多。

插畫家囂搞日前在粉絲專頁上公布，創作了一幅作品「囂搞-般若武士」，並上架到NFT拍賣場「Opeansea」，短短不到一周的時間，就被買家以2ETH（折合新台幣約20.5萬元）的價格給拍下，若以一般上班族4萬至5萬的月薪來看，此獲利可以說是超過上班族4倍利潤。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以折合新台幣20萬元拍下。（圖／翻攝自Opeansea網頁）

▲插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以2ETH（折合新台幣約20.5萬元）的價格給拍下。（圖／翻攝自Opeansea網頁）

「囂搞-般若武士」的寓意是戴上般若面具，賦予以惡制惡的力量，也是在提醒自己，人性擁有善惡光暗的不同面向，在世道無常之中，不要屈服於惡凶而失去真心。

▲▼插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以折合新台幣20萬元拍下。（圖／囂搞 Shaogao提供）

▲插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」。（圖／囂搞 Shaogao提供）

據悉囂搞的創作，是透過了解NFT的技術顧問協助上架，而業內人士提到，像周杰倫的NFT作品之所以能有這麼高的獲利，也是名氣以及稀有性的推動，會讓人以為必須是「天王等級」才有機會接觸；但創作者其實也有機會透過這樣的管道，賺到比以往高的收入。

ET快訊
LIVE／桃機疫情進社區　陳時中最新說明
韓女團新年行大禮「只有陸成員沒下跪」！　韓陸網友開戰
又見篩檢人潮！　桃園採檢站人龍排超長
王必勝現身金嗓歌友會！　「通風看起來不太好」
牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值
9千元買「假iPhone13 Pro」！　他驚呆：是iOS真
北市女路邊等公車竟被撞死！小貨車倒車捲入輪下身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

又見篩檢人潮！機場群聚連爆　桃園貿東里社區採檢站人龍排超長

王必勝場勘歌友會重大發現！麻將區通風不良　聊天染疫可能性高

不這樣幹是「社畜之恥」　老鳥丟一句話他傻了：有夠衝擊

LIVE／桃機疫情進社區、第3劑間隔縮短　陳時中最新說明

牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值18.6

教部首推救災桌遊　從遊玩中學防災與國防教育

便當驚見「老鼠肉」！他嚇得不敢吃　老饕卻大讚：賺到了

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業GG：真的倒一倒

2021 百大Podcast！兒童節目疫情崛起、《我在案發現場》進熱門榜

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

又見篩檢人潮！機場群聚連爆　桃園貿東里社區採檢站人龍排超長

王必勝場勘歌友會重大發現！麻將區通風不良　聊天染疫可能性高

不這樣幹是「社畜之恥」　老鳥丟一句話他傻了：有夠衝擊

LIVE／桃機疫情進社區、第3劑間隔縮短　陳時中最新說明

牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值18.6

教部首推救災桌遊　從遊玩中學防災與國防教育

便當驚見「老鼠肉」！他嚇得不敢吃　老饕卻大讚：賺到了

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業GG：真的倒一倒

2021 百大Podcast！兒童節目疫情崛起、《我在案發現場》進熱門榜

新冠口服藥13日出貨！南韓證實輝瑞Paxlovid下周抵達　採購100萬份

「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底！鄰居曝案發前聽到吵架聲

柯瑞開創大三分新時代　美球評細數從喬丹起改變聯盟的6位巨星

森崴能源去年營收創高　全年成長狂升七倍！

裝潢蟑螂1人分飾多角收錢落跑　女屋主匯15萬驚覺「家被拆了」

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

民進黨21民代大陣仗挺林昶佐　反罷林選前之夜「正副總統都到場」

培頓二世生涯5度遭釋出　柯爾透露合約將轉為正式保障約

T1本周看點！海神連戰北南雙雄　太陽連3週主場強碰英熊

雇主「闖紅燈硬上」面試女！噁要第2次：服務好一點　警方回應了

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

生活熱門新聞

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

G級妹穿老虎裝秀「青筋奶」　網見胸前痣大讚

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

第3劑間隔縮短至3個月　最快今公布

歌友會增3例　網：算進入社區了

醫：桃機是Omicron群聚　全台隨時升級

桃園婚宴廣場因疫情而掉單

台北市大雨特報！　下週「冷氣團」來襲激凍9℃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面