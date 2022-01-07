插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

▲插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以折合新台幣20萬元拍下。（圖／Facebook／囂搞 Shaogao）

記者林育綾／綜合報導

近來元宇宙NFT盛行，藝人周杰倫旗下潮牌日前推出NFT「Phanta Bear」瞬間獲利2.8億，對一般民眾來說，看似是高不可攀的境界，不過日前也有插畫家囂搞推出自己的NFT作品，上架短短一週就獲利過去收入的5倍多。

插畫家囂搞日前在粉絲專頁上公布，創作了一幅作品「囂搞-般若武士」，並上架到NFT拍賣場「Opeansea」，短短不到一周的時間，就被買家以2ETH（折合新台幣約20.5萬元）的價格給拍下，若以一般上班族4萬至5萬的月薪來看，此獲利可以說是超過上班族4倍利潤。

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▲插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」，短短一週被買家以2ETH（折合新台幣約20.5萬元）的價格給拍下。（圖／翻攝自Opeansea網頁）

「囂搞-般若武士」的寓意是戴上般若面具，賦予以惡制惡的力量，也是在提醒自己，人性擁有善惡光暗的不同面向，在世道無常之中，不要屈服於惡凶而失去真心。

▲插畫家囂搞創作NFT作品「囂搞-般若武士」。（圖／囂搞 Shaogao提供）

據悉囂搞的創作，是透過了解NFT的技術顧問協助上架，而業內人士提到，像周杰倫的NFT作品之所以能有這麼高的獲利，也是名氣以及稀有性的推動，會讓人以為必須是「天王等級」才有機會接觸；但創作者其實也有機會透過這樣的管道，賺到比以往高的收入。