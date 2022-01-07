8萬「醫療器材」放騎樓下遭竊　他辯「以為廢棄物」慘了

▲屏東警分局長治分駐所破獲竊盜案。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

江姓男子將準備交給業者的牙醫器材放在倉庫騎樓忘記帶走，接到友人訊息趕緊返回，不料該批器材已不見，著急報警，警方調閱監視器，在1小時內循線找到路過從事資源回收的馮姓男子，他以為是一般廢棄物就隨手撿走，讓員警驚呼馮把「鳳凰當烏鴉」。

江姓男子在屏東縣長治鄉中興路經營牙醫器材買賣；日前他將準備要交貨的器材放在倉庫騎樓下，離開時卻忘記帶走，他朋友於下午經過看到，傳訊息提醒他記得要收好；江男看到訊息後立即返回該處卻發現東西不翼而飛，著急警報。

轄區的屏東警分局長治分駐所警員柏昭任受理報案後，立即調閱監視器畫面，發現一名騎乘機車的可疑男子經過後有搬動物品的行為，於1小時內循線找到馮姓男子(66歲)，帶回分駐所調查，他承認路過看到，以為是一般廢棄物，就順手撿走，訊後依竊盜罪函送屏東地檢署偵辦。

江男表示，該批醫療用器材是進口，批發價新台幣7-8萬元，由於馬上要交付貨給業者，一旦失竊，就來不及再叫貨，到時候不只損失器材成本，還要再加上違約金額，損失成本上看100萬元，真的十分感謝長治分駐所員警及所長迅速偵辦，讓他能放下心中大石。

屏東警分局方秋梅分局長表示，保障民眾財產安全，是警察職責，呼籲民眾不以惡小而為之，心存僥倖，無論案件大小，員警都會非常重視，並積極處理、偵辦。