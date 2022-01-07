「聯合國醫師」詐母女28萬　1周後再騙匯18萬…行員報警救回

▲「骨科醫生」誆稱回台相會需要金錢資助，黃女不疑有他，帶著女兒去匯款，被眼尖行員識破阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名黃姓女子在數月前於LINE通訊軟體上，認識自稱在聯合國擔任骨科醫師的男子，雙方雖未曾謀面但相談甚歡；1周前誆稱需28萬元交接回台相會，黃女不疑有他，和女兒湊齊款項匯去；近日又再要求匯款18萬元，但被眼尖行員識破，經員警曉以大義後，成功阻止黃女再遭詐騙。

警方指出，苗派出所所長姜名旂、警員徐明彤，日前接獲郵局報案稱，有名黃姓女子在櫃台填寫匯款單欲匯款新台幣18萬元至國外指定帳戶，經郵局行員例行性關懷詢問匯款用途，但黃女支吾其詞不願回答，行員認為黃女可能遭詐，故而請警方到場協助。

▲黃女起初還執意要匯款，警方靈機一動詢問老公回台防疫問題後，黃女才恍然大悟保住18萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警火速趕往該郵局後，向黃女詢問款項用途，黃女才向警方稱，在LINE通訊軟體上。認識自稱在聯合國擔任骨科醫師的男子，對方聲稱因返台需要一筆資金作為當地醫生職位交接費用，欲請黃女臨櫃匯款新台幣18萬元到國外指定帳戶，黃女不疑有它，遂前來郵局準備匯款。

經了解，這名框稱是醫生的老公，1周前就要黃女先匯28萬元過去，結果因為存款不足，還請女兒幫出11萬湊足28萬滙過去，這天又要滙18萬元，行員覺得有異才趕緊通報警方。起初黃女還是執意要匯錢，並稱醫生老公收到匯款後星期六就會來台灣跟他相會再一起搭機出國，警方臨機一動問黃女，防疫旅館訂了嗎？訂哪一家？這才讓他的女兒有所警覺，在經過40分鐘的勸說，黃女才驚覺受騙，成功保住了這18萬元。

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