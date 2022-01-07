Omicron來勢洶洶　大里家長會長合捐防疫物資保護4萬學童健康

▲台中市大里家長會長協會聯合捐贈防疫物資和善款抗疫（下同）。（圖／台中市大里家長會長協會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠肺炎Omicron變異株疫情一觸即發，有鑒於年後疫情可能持續、國小學童也尚未能施打疫苗，台中市大里家長會長協會發動近百名會員小額捐款、購買5萬片口罩等防疫物資，捐贈25所學校、受惠學生超過4萬人，在歲末寒冬之際為社會注入更多及時暖流。

大里家長會長協會於6日在台中市內新國小，與立仁里長鄭伯其一同舉辦物資及教育基金聯合捐贈儀式，台中市教育局督學陳明莉、大里區長鄭正忠、市政顧問莊子富都到場見證。

協會表示，會內近百名家長會長各別提撥籌募小額經費採購電子哨、愛心傘和醫療口罩5萬片，鄭伯其也提供去年12月25日舉辦台中市愛心義賣的所得，總共捐贈價值約50萬元的物資和善款，回饋屯區及台中特教學校共25所學校，讓4萬多名學童、學校志工及教職人員可以使用。

協會指出，過去幾個月因國內疫情穩定，許多民眾可能已呈「防疫麻痹」的狀態，各地防疫物資可能也都將用罄；在Omicron來勢洶洶下，希望號召更多人投入保護學童，畢竟目前國小部分尚未施打疫苗，呼籲國人切勿忽略這次新一波疫情的嚴重性。

大里家長會長協會總會長趙晉潁說，協會成立至今11餘年，一直以來在屯區扮演協助家長會長與學校政府間溝通建設的交流橋樑；目前台灣正面臨Omicron病毒入侵，希望透過家長會長協會的號召來加強校園防護、保護國家未來的主人翁，一起打贏這次抗疫戰爭。