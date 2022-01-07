　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

Omicron來勢洶洶　大里家長會長合捐防疫物資保護4萬學童健康

▲台中市大里家長會長協會聯合捐贈防疫物資和善款抗疫。（圖／台中市大里家長會長協會提供）

▲台中市大里家長會長協會聯合捐贈防疫物資和善款抗疫（下同）。（圖／台中市大里家長會長協會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠肺炎Omicron變異株疫情一觸即發，有鑒於年後疫情可能持續、國小學童也尚未能施打疫苗，台中市大里家長會長協會發動近百名會員小額捐款、購買5萬片口罩等防疫物資，捐贈25所學校、受惠學生超過4萬人，在歲末寒冬之際為社會注入更多及時暖流。

大里家長會長協會於6日在台中市內新國小，與立仁里長鄭伯其一同舉辦物資及教育基金聯合捐贈儀式，台中市教育局督學陳明莉、大里區長鄭正忠、市政顧問莊子富都到場見證。

▲台中市大里家長會長協會聯合捐贈防疫物資和善款抗疫。（圖／台中市大里家長會長協會提供）

協會表示，會內近百名家長會長各別提撥籌募小額經費採購電子哨、愛心傘和醫療口罩5萬片，鄭伯其也提供去年12月25日舉辦台中市愛心義賣的所得，總共捐贈價值約50萬元的物資和善款，回饋屯區及台中特教學校共25所學校，讓4萬多名學童、學校志工及教職人員可以使用。

協會指出，過去幾個月因國內疫情穩定，許多民眾可能已呈「防疫麻痹」的狀態，各地防疫物資可能也都將用罄；在Omicron來勢洶洶下，希望號召更多人投入保護學童，畢竟目前國小部分尚未施打疫苗，呼籲國人切勿忽略這次新一波疫情的嚴重性。

大里家長會長協會總會長趙晉潁說，協會成立至今11餘年，一直以來在屯區扮演協助家長會長與學校政府間溝通建設的交流橋樑；目前台灣正面臨Omicron病毒入侵，希望透過家長會長協會的號召來加強校園防護、保護國家未來的主人翁，一起打贏這次抗疫戰爭。

ET快訊
美輪明宏桌布真有用！　女大生抽獎瞬中「一年份衛生棉」
LIVE／通勤族小心！　醫憂桃機群聚擴大比獅子會更嚴重
快訊／侯友宜：即起拍照、唱歌「不分室內外」務必戴口罩
快訊／北市女等公車遭撞捲車底　「無呼吸心跳」
尾牙50桌變500便當！　婚宴廣場狂接「詢問取消延期電話」
快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制　8大措施曝
新北富少綁1家人　少女含淚遭性侵才知媽媽也被害
快訊／高雄男全身瘀青坐公園長椅亡！　蛇蠍女為20萬打死人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

麻警攔查毒犯驚見居家檢疫趴趴走！　幸經查證僅為自主健康管理虛驚一場

台南藏金閣新年首拍　二手精品家具、單車歡迎來尋寶

台南楠西梅嶺梅花盛開　賞花接駁車改至台3線「綠柏園」轉乘

台南市停車收費新制上路　20日起智慧停車柱路段採半小時計費

Omicron來勢洶洶　大里家長會長合捐防疫物資保護4萬學童健康

南消第六救災救護大隊公園分隊　新辦公廳舍落成啟用

守護治安春節不打烊　王正坤慰勞南警一分局

孕婦羊水偏少住院催生意外誕元旦寶寶　南投醫院開心：新年大禮

周轉金遺落檳榔攤好急　枋警即時尋獲！他免被老婆唸超感謝

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

麻警攔查毒犯驚見居家檢疫趴趴走！　幸經查證僅為自主健康管理虛驚一場

台南藏金閣新年首拍　二手精品家具、單車歡迎來尋寶

台南楠西梅嶺梅花盛開　賞花接駁車改至台3線「綠柏園」轉乘

台南市停車收費新制上路　20日起智慧停車柱路段採半小時計費

Omicron來勢洶洶　大里家長會長合捐防疫物資保護4萬學童健康

南消第六救災救護大隊公園分隊　新辦公廳舍落成啟用

守護治安春節不打烊　王正坤慰勞南警一分局

孕婦羊水偏少住院催生意外誕元旦寶寶　南投醫院開心：新年大禮

周轉金遺落檳榔攤好急　枋警即時尋獲！他免被老婆唸超感謝

活潑女大生「成性奴」宿營曝悲情　獸父認拍淫片：我情不自禁

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

新竹混種比特犬「衝進民宅咬死家貓」　戴項圈闖禍被捕低頭認錯

美日2+2聯合聲明　誓言對中國破壞穩定做出回應

泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

害怕女鄰居大狗！9歲女童快步逃開　反被惡犬追殺「撕咬16口」

未入選MVP榜單　詹姆斯：若我重回榜單代表湖人持續贏球

快拿出工作證！「這些職業」爽玩樂園只要119元　壽星直接免費

亮・珠寶／巨鑽牌綻放鑽石小花　疊戴更時髦

地方熱門新聞

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

即／桃園中壢某國小7日預防性停課　2學生接觸確診者

對抗海洋塑膠　竹圍漁港出動「湛鬥機」

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

中華大同行善會+中壢仁海宮　捐白米萬斤

七美婦人送醫遇「交通船停航」　海巡救援

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

中市提早啟動春節防疫　居家檢疫加重處罰

高雄飯店搶年菜商機　龍蝦鮑魚和牛全上桌

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

台南市20日起智慧停車柱採半小時計費

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

直播叫賣達人陳柏慶　辦「桃聯寒冬送暖」

更多熱門

相關新聞

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

桃園機場群聚昨（6）日一夕增4例，目前有12人染疫，讓民眾人心惶惶。對於是否會變成「獅子王」翻版？衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男斷言，「不會，因為有可能更嚴重！」最後，沈政男也喊話，「『搭乘捷運與高鐵，幾乎不會被傳染』那樣的事情已經過去了。大家多多小心，不要被不要命的人害到！」

Omicron來襲！75歲疫苗覆蓋率只打6成

Omicron來襲！75歲疫苗覆蓋率只打6成

正妹「打嗝打不停」超尷尬！竟是新冠少見症狀

正妹「打嗝打不停」超尷尬！竟是新冠少見症狀

港府10高層赴生日趴　掀政治風波

港府10高層赴生日趴　掀政治風波

桃機群聚+4　蘇貞昌籲國人打第三劑

桃機群聚+4　蘇貞昌籲國人打第三劑

關鍵字：

Omicron新冠肺炎變異株防疫

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面