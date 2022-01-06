　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大同意賠償受虐原住民兒童8640億元　原民組織批：空頭支票

▲加拿大原住民兒童長期遭到制度性虐害的醜聞曝光後，要求國賠的聲浪四起。圖為張貼在一所高中門外的支持原住民標語。(圖／路透)

加拿大原住民兒童長期遭到制度性虐害的醜聞曝光後，要求國賠的聲浪四起。圖為張貼在一所高中門外的支持原住民標語。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「英國廣播公司」(BBC)、美國《國會山莊報》等媒體報導，加拿大政府4日宣布原則上已達成兩項協議，同意賠償被政府強迫跟父母分離、強制送到由專門兒童福利機構管理的「第一民族」(美洲原住民)兒童，並宣稱會改革此一兒童福利制度，所需資金總額達400億加幣(約8640億元新台幣)。

加拿大「原住民服務部」部部長米勒(Marc Miller)稱此舉為「加拿大史上最大的和解」。原住民組織則反駁稱，這些協議「只是空頭支票」(agreements words on paper)。

「第一民族」是加拿大境內北美洲原住民(俗稱印第安人)及其後代的統稱。《國會山莊報》報導，加拿大「原住民服務局」(Indigenous Services Canada)發表聲明說，「加拿大政府很高興宣布，已就一項全球決議達成原則上協定，該決議涉及對因為不公平而受到傷害的原住民兒童和家庭作出賠償，並實現對第一民族兒童與家庭服務計畫，以及對「約旦原則」的長期改革，以確保沒有兒童再度受到歧視。」

上述聲明中提到的「約旦原則」(Jordan's Principle)是加拿大公共政策中使用的一項原則，旨在保障「第一民族」兒童平等獲得公共服務。加拿大聯邦政府過去因為並未充分落實此這一原則而飽受批評。

《國會山莊報》說，上述賠償協定將為「1991年4月1日至2022年3月31日期間被帶離家庭的第一民族兒童及其父母和監護人」提供200億元加幣(約4320億元新台幣)賠償。另外的200億加幣將在未來5年內被用於「第一民族兒童與家庭服務的長期改革」，包括資助脫離兒童福利系統的第一民族成年人。

　「今日俄羅斯」(RT)電視台說，加拿大「原住民服務部」部長米勒4日稱上述兩項原則性的協議代表了「加拿大歷史上最大的和解」。

然而加國政府上述捕救措施，許多人依然不賣帳。英國《衛報》報導，加拿大原住民組織「原住民兒童與家庭關愛協會」和「第一民族大會」執行董事布萊克史托克(Cindy Blackstock)4日表示，「我把它(協議)看作是一張空頭支票。」她又說，「今天第一民族兒童的生活依然沒有任何改變。」

2007年，「第一民族兒童與家庭關懷協會」曾向加拿大人權法庭提告，稱「第一民族兒童與家庭服務計畫」存在著歧視。加拿大人權法庭後來判決聯邦政府賠償被強迫離開家庭的第一民族兒童每人4萬元加幣(約86萬元新台幣)，但聯邦政府已提出上訴，一再拒絕賠償。加拿大司法部長拉梅提(David Lametti)4日表示，一旦上述協議在未來後數月內最終敲定，聯邦政府將撤回上訴。

滅！美國原住民兒童，命夠硬才能活著走出寄宿學校！

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
台南神秘店「賣您不曾有的感覺」　網一看心碎
桃機群聚增1例「保全確診」！王必勝赴機場23：30說明
陶晶瑩小吃店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉回應
新藥上櫃公司大手筆　發「另類年終」
台灣2家石斑魚有禁藥「被陸禁進口」　漁業署回應了
快訊／桃機群聚傳今晚又1例確診　桃市府證實
被小春狠嗆　《全明星》胡宇威回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大同意賠償受虐原住民兒童8640億元　原民組織批：空頭支票

恐怖食人魚連奪4命！他「整臉被啃爛」慘死　7人海灘跨年爆血

充氣城堡被強風吹翻　8歲女童慘遭甩飛上天「頭部狠撞」墜地喪生

美日韓防長會談喊卡！受奧斯汀確診、美國疫情影響　將談北韓問題

正妹咬指挑逗　鄉民全嗨了！她下秒自曝「1數字」男人全嚇跑

日動物園人氣虎咬斷22歲女飼育員右手！前晚竟「整夜沒回籠舍」

日警上門查案驚見「木乃伊女屍」！28歲逆子絞殺親媽　藏屍3年

一次看懂哈薩克情勢！瓦斯漲價引爆示威動盪　政府還有俄羅斯撐腰

黑手黨殺手逃亡20年　敗給Google街景車！路邊聊天全被拍下糗落網

「新冠+流感」Flurona病例上升中！免疫系統超傷　5大QA一次看

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

加拿大同意賠償受虐原住民兒童8640億元　原民組織批：空頭支票

恐怖食人魚連奪4命！他「整臉被啃爛」慘死　7人海灘跨年爆血

充氣城堡被強風吹翻　8歲女童慘遭甩飛上天「頭部狠撞」墜地喪生

美日韓防長會談喊卡！受奧斯汀確診、美國疫情影響　將談北韓問題

正妹咬指挑逗　鄉民全嗨了！她下秒自曝「1數字」男人全嚇跑

日動物園人氣虎咬斷22歲女飼育員右手！前晚竟「整夜沒回籠舍」

日警上門查案驚見「木乃伊女屍」！28歲逆子絞殺親媽　藏屍3年

一次看懂哈薩克情勢！瓦斯漲價引爆示威動盪　政府還有俄羅斯撐腰

黑手黨殺手逃亡20年　敗給Google街景車！路邊聊天全被拍下糗落網

「新冠+流感」Flurona病例上升中！免疫系統超傷　5大QA一次看

喬帥今晚不會被遣返至少在飯店待72小時　等10日聽證會結果

快訊／新北台64線「賓士車自撞翻覆」　駕駛無呼吸心跳

2022必收香水！Jo Malone玫瑰花語系列、diptyque玫瑰之水淡香精

老公外遇「婆婆都知道」！放任小三到家狂歡　人妻崩潰：我很差嗎

快訊／桃機群聚增1例「保全確診」！王必勝急赴機場　23：30說明

天心視訊老公哭了「過年飛韓祭祖」　賣台北40坪豪宅嚇到老母

《千萬別抬頭》十大台灣神巧合情節　第一名網友笑翻：真實改編　

陶晶瑩小吃店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉回應：下次我請你

加拿大同意賠償受虐原住民兒童8640億元　原民組織批：空頭支票

12.4萬入手電動小車！東風小康最新「Mini EV」外型神似Swift

國際熱門新聞

巴拉圭食人魚攻擊釀4死20傷　他臉被啃爛

黑道老大生殖器手術失敗　怒派小弟殺護理師

受不了手機太耗電！達人曝1招秒殺吃電大魔王

研究：打加強針　死亡率狂降90%

義美回贈立陶宛「報恩小泡芙」去向曝光

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

美聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股大幅收跌392點

5歲女童路邊遭2男抱走　性侵後捅死塞行李袋

男友亂倫繼妹！女大生見激戰片崩潰

哈薩克燃料價格飆漲　首都爆發動亂影片曝光

立陶宛外交部回應台灣「2億美元」投資基金

立陶宛下令國營鐵路公司　不與中資橋樑建造商簽約

瑞士媒體：中國要求台商必須為統一做出貢獻

哈薩克全國進入緊急狀態　白宮及聯合國呼籲克制

更多熱門

相關新聞

女球迷驚覺球經背後怪怪的　狂打警告竟救了他

女球迷驚覺球經背後怪怪的　狂打警告竟救了他

美國球迷波波維奇（Nadia Popovici）去年在看北美職業冰球聯賽（NHL）時，發現加拿大溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）的球經漢密爾頓（Brian ”Red” Hamilton）背後長了顆疑似為黑色素瘤的痣，於是她立刻用手機提示對方到醫院檢查，沒想到結果居然真的是癌，讓漢密爾頓感激不已。

詭腦疾照護者遭殃！驚現幻覺肌肉萎縮

詭腦疾照護者遭殃！驚現幻覺肌肉萎縮

加拿大原物料短缺　日本麥當勞只賣小薯

加拿大原物料短缺　日本麥當勞只賣小薯

加拿大總理：西方國家應聯合陣線抗中

加拿大總理：西方國家應聯合陣線抗中

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

關鍵字：

加拿大原住民兒童

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面