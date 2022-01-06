加拿大同意賠償受虐原住民兒童8640億元　原民組織批：空頭支票

▲加拿大原住民兒童長期遭到制度性虐害的醜聞曝光後，要求國賠的聲浪四起。圖為張貼在一所高中門外的支持原住民標語。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「英國廣播公司」(BBC)、美國《國會山莊報》等媒體報導，加拿大政府4日宣布原則上已達成兩項協議，同意賠償被政府強迫跟父母分離、強制送到由專門兒童福利機構管理的「第一民族」(美洲原住民)兒童，並宣稱會改革此一兒童福利制度，所需資金總額達400億加幣(約8640億元新台幣)。

加拿大「原住民服務部」部部長米勒(Marc Miller)稱此舉為「加拿大史上最大的和解」。原住民組織則反駁稱，這些協議「只是空頭支票」(agreements words on paper)。

「第一民族」是加拿大境內北美洲原住民(俗稱印第安人)及其後代的統稱。《國會山莊報》報導，加拿大「原住民服務局」(Indigenous Services Canada)發表聲明說，「加拿大政府很高興宣布，已就一項全球決議達成原則上協定，該決議涉及對因為不公平而受到傷害的原住民兒童和家庭作出賠償，並實現對第一民族兒童與家庭服務計畫，以及對「約旦原則」的長期改革，以確保沒有兒童再度受到歧視。」

上述聲明中提到的「約旦原則」(Jordan's Principle)是加拿大公共政策中使用的一項原則，旨在保障「第一民族」兒童平等獲得公共服務。加拿大聯邦政府過去因為並未充分落實此這一原則而飽受批評。

《國會山莊報》說，上述賠償協定將為「1991年4月1日至2022年3月31日期間被帶離家庭的第一民族兒童及其父母和監護人」提供200億元加幣(約4320億元新台幣)賠償。另外的200億加幣將在未來5年內被用於「第一民族兒童與家庭服務的長期改革」，包括資助脫離兒童福利系統的第一民族成年人。

「今日俄羅斯」(RT)電視台說，加拿大「原住民服務部」部長米勒4日稱上述兩項原則性的協議代表了「加拿大歷史上最大的和解」。

然而加國政府上述捕救措施，許多人依然不賣帳。英國《衛報》報導，加拿大原住民組織「原住民兒童與家庭關愛協會」和「第一民族大會」執行董事布萊克史托克(Cindy Blackstock)4日表示，「我把它(協議)看作是一張空頭支票。」她又說，「今天第一民族兒童的生活依然沒有任何改變。」

2007年，「第一民族兒童與家庭關懷協會」曾向加拿大人權法庭提告，稱「第一民族兒童與家庭服務計畫」存在著歧視。加拿大人權法庭後來判決聯邦政府賠償被強迫離開家庭的第一民族兒童每人4萬元加幣(約86萬元新台幣)，但聯邦政府已提出上訴，一再拒絕賠償。加拿大司法部長拉梅提(David Lametti)4日表示，一旦上述協議在未來後數月內最終敲定，聯邦政府將撤回上訴。

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