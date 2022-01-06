關渡公園候鳥糞便驗出「H5N1禽流感」　動保處：民眾避免餵食接觸

現在正值綬草開花季節。關渡自然公園上月29日發現有民眾盜採綬草，一次共挖走約55株，所幸及時追回。公園管理處提醒，園內的一草一木都屬公家財產，任何盜採行為已觸犯《刑法》竊盜罪，未來若有民眾當「盜草人」，將一律報警處理。