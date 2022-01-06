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「三層圍堵」桃機群聚+歌友會跨年　5站提供社區採檢切斷傳播鏈

▲桃園市長鄭文燦今天下午視察龍岡天幕球場社區採檢站運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天下午視察龍岡天幕球場社區採檢站運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃機爆發群聚感染與金嗓歌友會確診者連續5天出現在會館情事，桃園市長鄭文燦6日下午視察龍岡天幕球場，了解社區採檢站運作。鄭文燦表示，經過市府討論後將分三層採檢方案，第一層針對近距離接觸者，進行匡列隔離與採檢，採檢結果目前皆為陰性。第二層是職場部分，安排信實公司夜班清潔人員、防疫計程車隊等相關人員採檢，目前均已完成。第三是社區足跡範圍，市府已設置5處社區採檢站開放給一般民眾採檢，採檢能量目前是充足的。

▲位於中壢區龍岡天幕球場社區採檢站，醫護人員在場待命中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲位於中壢區龍岡天幕球場社區採檢站，醫護人員在場待命中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，目前社區採檢站採檢結果，從1月4日至6日，除有1位信實企業清潔人員驗出是陽性外，其餘均為陰性，但仍要呼籲，若有足跡重疊者，可至採檢站進行免費採檢，如有疑似症狀民眾應盡速到醫院進行採檢。

▲桃園市長鄭文燦聽取天幕球場社區採檢站人員解說採檢運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦聽取天幕球場社區採檢站人員解說採檢運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，桃機群聚事件目前出現8位確診者，第一位確診者是前往中壢某診所就醫時，診所醫師有所警覺，按照相關症狀安排患者至衛福部桃園醫院進行PCR檢測，發現第1例確診病例。衛生局疫調團隊在當晚完成第一輪疫調，確定信實公司交通車、停車場區域、桃機防疫計程車三部分可能是傳染高風險區域，立即安排相關人員採檢，才能夠陸續追蹤出7位確診者。醫療團隊與區公所也於1月4日成立社區採檢站，提供民眾就近採檢，希望擴大社區防火牆，阻止社區可能傳播鏈。

▲龍岡天幕球場社區採檢站醫護人員指示受檢人員採檢動線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍岡天幕球場社區採檢站醫護人員指示受檢人員採檢動線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前後續7位確診者的同住親人，採檢結果皆為陰性，但因有6人足跡在桃園，市府進行包括學校預防性停課、安排忠貞市場與金嗓歌友會採檢作業等措施，第一時間確定採檢方向，希望擴大匡列、擴大採檢，以阻止傳播鏈。

鄭文燦也重申，防疫要同心更要果決，每個環節都要盡最大可能性匡列，才能阻止傳播鏈。另外，桃園機場從業人員在第一線保護國人健康，應該要盡快安排第3劑疫苗施打，外包清潔人員有很多中高齡就業者，他們工作很辛苦，應給予承擔入境風險基層人員最大支持與保護。

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