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社會 社會焦點 保障人權

台北市北門周遭燈桿遭噴漆　涉案街友：外星人騷擾我

記者張君豪／台北報導

台北市政府交通工程管制處在去年12月間發現忠孝西路、重慶南路口北門周遭交通號誌桿人噴漆塗鴉，該處在12月14日向轄區中正一警分局博愛路派出所報案，警方獲報後成立專案小組展開追查，經調閱監視器發現是一名中年男子所為，警方鎖定一名古姓嫌疑人，31日當天將他通知到案說明。

▲台北市中正區北門旁燈桿陸續遭古姓街友噴漆塗鴉，警方約談他到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市中正區北門旁燈桿陸續遭古姓街友噴漆塗鴉，警方約談他到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市中正區北門旁燈桿陸續遭古姓街友噴漆塗鴉，警方約談他到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市中正區北門旁燈桿陸續遭古姓街友噴漆塗鴉，警方約談他到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，案發後立刻擴大調閱監視器，並於案發地點周遭附近加強巡邏，警方鎖定一名古姓街友（57歲）涉案，警方依法傳喚他到案說明，但古男到案後語焉不詳，僅表示「有外星人在騷擾他」，所以才會提醒大家注意「小心外星人附身」，但又否認下手噴漆，對於犯案說詞相當反覆。但古男行為已經觸犯《廢棄物清理法》，警方依規定將古男函送台北市環保局進行後續裁罰。

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