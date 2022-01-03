這國萬人音樂會狂歡慘了　至少2千人染疫！確診暴增4600%疫情爆炸

▲這場音樂會至少有2000名參加者染疫發病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國領地波多黎各（Puerto Rico）是全美疫苗接種推廣最成功的地區之一，然而當地一場6萬多人參加的音樂會淪為超級傳播事件，迄今已有至少2000名參加者染疫發病。依據統計，當地也受到Omicron變異株侵襲，近數周的新增確診暴增4600%。

紐約時報報，萬人音樂會為期2天，當地53歲室內設計師狄加度（Laura Delgado）3周前與其他上萬名波多黎各人一樣，開心地拿著疫苗護照湧入音樂會現場狂歡。

只不過，狄加度3天後確定感染新冠，「我們都有做好防疫，遵守規定、戴上口罩，但疫苗接種率高到讓我們放鬆警惕，面對疫情大流行開始到現在的第2個耶誕節，我們心想『可以參加派對了吧』。」令人關注的是，她的狀況同樣發生在其他人身上，這場活動的參加者當中約有2000人也染疫發病。

2,000 Covid cases attributed to Bad Bunny concert in Puerto Rico where testing/vax required @elnuevodia https://t.co/2FKmBZ14Wn — Dennis Romero (@dennisjromero) December 27, 2021

這場音樂會當地連假期間多場商業活動、公司派對及家庭聚會等等的群聚活動之一，但也導致境內確診病例暴增4600%。公衛官員擔憂，現階段的狀況很有可能在2022年持續下去。如今波多黎各的狀況令人擔憂，因為當地原本就有政府破產、大批醫護出走、醫療體系脆弱等問題。為了避免爆發新一波疫情，當地官員針對遊客、外出用餐者祭出新一輪嚴格防疫措施。

依據哈佛統計學家伊利薩瑞（Rafael Irizarry）公布的數據，自從波多黎各爆發疫情以來，過去這一個月所累計的確診量，就佔所有病例的三分之一，確診率在3週內從每10萬人確診3例，一路飆升至225例，住院人數也在去年12月翻倍。

儘管波多黎各疫苗接種率高，近85%的人至少接種1劑疫苗，打完2劑的人也佔75%，但伊利薩瑞坦言，面對來勢洶洶的Omicron變異株，疫苗覆蓋率的重要性大大降低，且大多數的人早在6個月之前就打完疫苗，如今已進入疫苗效力減弱時期，且至少有40%的人還沒打加強針。

伊利薩瑞進一步說明，近期單日新增確診數超越1.1萬例，這對人口只有320萬人的波多黎各來說是相當高的數字，且如今染疫數仍在持續攀升，「問題就在，假設Omicron致病性只有其他變種的一半，但若確診數大幅暴增8倍之多，那麼結果還是不利的。」

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