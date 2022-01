這國萬人音樂會狂歡慘了　至少2千人染疫！確診暴增4600%疫情爆炸

▲這場音樂會至少有2000名參加者染疫發病。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

美國領地波多黎各(Puerto Rico)是全美疫苗接種推廣最成功的地區之一,然而當地一場6萬多人參加的音樂會淪為超級傳播事件,迄今已有至少2000名參加者染疫發病。依據統計,當地也受到Omicron變異株侵襲,近數周的新增確診暴增4600%。

紐約時報報,萬人音樂會為期2天,當地53歲室內設計師狄加度(Laura Delgado)3周前與其他上萬名波多黎各人一樣,開心地拿著疫苗護照湧入音樂會現場狂歡。

只不過,狄加度3天後確定感染新冠,「我們都有做好防疫,遵守規定、戴上口罩,但疫苗接種率高到讓我們放鬆警惕,面對疫情大流行開始到現在的第2個耶誕節,我們心想『可以參加派對了吧』。」令人關注的是,她的狀況同樣發生在其他人身上,這場活動的參加者當中約有2000人也染疫發病。

