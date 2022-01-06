國民黨立委退席抗議修憲委員會　民進黨團：上課遲到牽拖老師

▲民進黨立法院黨團召開「理性修憲，國民黨不要再背葛」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院修憲委員會6日召開全體委員會議，國民黨團不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，國民黨立委隨後集體退席抗議。對此，民進黨團書記長蔡適應批評，這個叫做「上課遲到、牽拖老師」，遇到這種學生，老師第一個想法就是把他轟出教室。

民進黨團6日上午召開「理性修憲，國民黨不要再杯葛」記者會，與會者包括蔡適應、修憲委員會召委管碧玲、周春米、鍾佳濱，以及民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、吳思瑤、范雲、郭國文等人。

蔡適應表示，修憲這件事不是今天才開始，修憲議題已經講了非常久，第一次修憲委員會是在去年5月開會，從第一次開會到現在已經超過半年的時間，過程中因為國民黨的惡意杯葛，以及許多似是而非的理由，讓修憲議題一直走不下去。

蔡適應指出，國民黨認為開會有瑕疵，其實完全沒有問題，這個就叫做「上課遲到、牽拖老師」，今天早上9點準時開會，主要的同學都坐在那邊了，老師宣布上課，上到一半又有幾個惡劣的學生跑進來，聲稱「老師你怎麼沒有等我們就要開始上課了」，甚至要把教室給翻了。

蔡適應批評，國民黨立委沒有按照打鈴、開會的時間到現場，也沒有事跟議事處、民進黨立委及黨團先說會晚到，「沒有人講過，也沒人知道他們要不要來」，等到議程進行到一半的時候，幾個國民黨委員集體衝進來，說沒有等他們到就開會是不行的，「有這麼鴨霸的人嗎」。

▲國民黨立委林為洲抗議修憲委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡適應也說，以前在上課遇到這種學生時，老師的第一個想法就是「把他轟出教室」，因為他不尊重上課的秩序，這次的修憲已經討論了非常多時間，民進黨團認為是合理合法，相關的具備條件也完備，期待修憲能夠順利走下去，順利出委員會送到院會二、三讀，最後提交公民複決。

管碧玲表示，民進黨絕對不是一黨修憲，尤其民眾黨團也對修憲很有熱情，甚至要求增加推派公聽會的學者專家，民進黨團感到很欣慰，而在這次修憲的整個過程，民進黨實在是忍耐再忍耐，「民進黨在修憲的過程，是阿信一樣的角色」。

管碧玲強調，這次的修憲好不容易在四黨「至少有一個共識」，是歷史上非常重要，而且可能修憲成功的一次，過去已經經過五波杯葛，「民進黨實在是忍了在忍、一再忍讓」，但是修憲的程序要往前走，呼籲國民黨趕快回來寫修憲的這張考券。

周春米則說，很遺憾國民黨自己遲到，甚至不太認真或在意，「進來之後才說怎麼那麼早就在上課」，大家都已經在立法院擔任兩年立委，應該要了解相關的會議程序，委員會時間一到，出席人數已足就是要開會，議事人員沒有任何迴旋的空間，一切都是照法定程序在進行。

周春米認為，國民黨立委既然非常重視修憲，就請多了解相關議事規範，修憲是難得且非常重要的工程，「擔任立委難得遇到修憲，大家有這樣的共識來推動」，希望大家不要再以一些枝微上的細節，延宕相關重要的修憲大業，不要自己不認真、不在意就說別人粗暴，這樣不成道理。

▼民進黨團呼籲國民黨立委「不要再杯葛修憲委員會」。（圖／記者屠惠剛攝）

