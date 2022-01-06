不甩美國抵制！特斯拉新疆店高調開業　陸網讚：不一樣的美企

▲ 特斯拉在新疆首家門店開業。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國上月推出「限疆令」，沃爾瑪、英特爾等美企先後捲入中美糾紛，就在兩國關係緊繃之際，Tesla（特斯拉）新疆首家門店在2021年最後一天正式開業，引發關注。

▲特斯拉的微博貼文。（圖／翻攝自微博）

特斯拉去年12月31日在官方微博宣佈，「烏魯木齊特斯拉中心正式開業啦！」、「作為新疆首家特斯拉中心，這裡集銷售、售後、交付為一體，助力新疆用戶暢享一站式服務體驗，也為特斯拉車主的西部之旅保駕護航。」

據悉，烏魯木齊特斯拉中心是特斯拉在新疆設立的第一家門店、全大陸的第211家門店。烏魯木齊特斯拉中心佔地面積為1620平方公尺，為新疆烏魯木齊和周邊地區的消費者提供售前諮詢、預約試駕、新車檢測、保險諮詢、臨牌辦理、售後維修等服務。

目前特斯拉已在烏魯木齊建設2座超級充電站、14個超級充電樁，在全疆範圍內已建設開放7座超級充電站、36個超級充電樁，配合6座目的地充電站，12個目的地充電樁。

不過，因美國總統拜登同月才簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，之後沃爾瑪中國、英特爾中國先後被大陸網友抵制，各個企業繃緊神經，如今特斯拉高調宣佈新疆中心開幕引發各界關注。

美國共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）就在推特發文，稱「沒有國籍的公司正在幫助中國共產黨掩蓋該地區的種族滅絶和奴役勞動。」大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則在微博回應，盧比奧等美國人不知天高地厚，「他們如果想讓特斯拉少一塊利潤，痛的不是中國。」

▲外電指出，特斯拉在中國極具市場影響力。（圖／翻攝自微博）

CNBC、CNN等外媒報導，特斯拉在中國極具市場影響力，並與中國政府關係良好，例如2019年獲得上海政府大力支持，在上海建造旗下首座海外工廠。另外，當地銀行向特斯拉提供16億美元的融資，上海官方快速核准購置土地的許可證，並允許特斯拉以獨資經營方式在上海投資工廠。

據特斯拉2日公佈的數據，2021年全球交車數達936,172輛，按年大增87%。投資銀行瑞士信貸（Credit Suisse）研判，特斯拉2021年生產的汽車，估計一半以上是由上海超級工廠製造。

在特斯拉該條微博貼文評論區，不少大陸網友拍手叫好，讚「不一樣的美國企業」、「這美國企業硬」、「特斯拉真是外企中的紅色企業」。

▼ 特斯拉新疆門店介紹。（圖／翻攝自微博）