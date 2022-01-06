台積電掛721元「買22張砸1586萬」　網封超級大學長：嗑了什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

台積電（2330）股價沉寂1年，終於在2022年前2天漲了41元，當時有投資人好奇是否有機會越過679元的高點。有網友5日在PTT發文詢問，結果因為留言一張台灣證券交易所的鉅額交易資料掀起熱議，當日竟然有一筆交易掛漲停價721元，成交22張，成交金額為1586萬2000元，讓大家忍不住直呼「721超級大學長」！

▲台積電這筆交易掀起網友熱議。（圖／翻攝自台灣證券交易所）

原PO在PTT發文詢問「台積電與TSM的折溢價」，沒想到文章才公開3分鐘，5樓的網友就貼出一張截圖，是台灣證券交易所1月5日鉅額交易日成交資訊表，其中最引人注目的是一筆台積電的交易資料，該投資人成交價為721元，買入22000股（22張），成交金額為1586萬2000元，比當日台積電股價高點669元還要高。

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網友們看到截圖直接歪樓，封這位投資人為721大學長，並紛紛留言表示，「買721是怎樣」、「721超級大學長」、「721真的大哥級」、「零股680T都變學弟了」、「721是太有錢不想從市場買嗎」、「721是不是按錯」、「721學長還22張耶」、「不管721學長嗑了什麼，都給我來一份」。

▼網友封該投資人是「721大學長」。（圖／翻攝自PTT）