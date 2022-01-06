巴西總統波索納洛出院　「沒咬爛蝦子」害腸阻塞2天

▲巴西總統波索納洛因腸阻塞住院2天後出院，醫生診斷起因是他「沒有嚼爛蝦子」。（圖／翻攝自波索納洛官方推特，下同）

記者張寧倢／綜合報導

66歲的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因腸阻塞在聖保羅住院2天後，於5日上午出院。醫院的首席外科醫師馬賽多（Antonio Luiz Macedo）表示，腸阻塞的起因是午餐「沒有嚼爛蝦子」，目前已恢復健康，可以開始工作，但同樣的問題未來仍可能復發。

綜合外媒報導，波索納洛3日住進聖保羅市維拉新星（Vila Nova Star）醫院之前，原本在巴西南方離島一處海軍基地度假。波索納洛2018年競選時遇刺而腹部受傷，當時治療他至今的醫師馬賽多表示，他腹部在手術後留下大量疤痕組織，使腸道容易堵塞，這次是因為沒有正確咀嚼就吞嚥的一隻蝦子所引起。

▲波索納洛3日在推特上傳自己住院的照片，文中提到他午餐後開始肚子不舒服，凌晨3時緊急入院，醫師隨後為他裝上鼻胃管。

波索納洛表示，自己不算是吃午餐，而是用吞嚥的，「我們點的燉魚裡頭有蝦子，所以我是連魚帶蝦一起吃下肚。」醫師馬賽多補充，誠如總統所稱，蝦子沒有嚼爛，「所以我們在此建議大家吃東西，每一口都該咀嚼15次。」據悉，波索納洛去年7月也曾因為類似問題住院，當時他持續打嗝不停，醫師讓他吃流質食物，毋須動刀就可以排除，這次醫師也用鼻胃管餵食流質食物，在胃部排空後也自然痊癒了。

波索納洛這趟度假引來許多批評聲浪，因為即使巴西東北部巴伊亞州（Bahia）南部遭豪雨襲擊，總統也並未中斷他的精彩休假之旅，他在聖卡塔里納海岸騎摩托車、水上摩托車、理髮、簽樂透彩券、在披薩店吃晚餐，還去遊樂場開賽車。他出院時說，自己是沒有假期的總統，那些批評他度假的人「很壞」，他只不過是騎水上摩托車、玩賽車來放鬆緊繃的神經，就被訓斥。

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