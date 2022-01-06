巨乳妹「賣屁」2月賺550萬！突心臟刺痛掛急診　醫一看搖頭：太多了

▲斯蒂芬妮將結束賣屁事業。（圖／翻攝自IG／stepankamatto）

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曾上過實境秀《到美國結婚去》（90 Day Fiance）的巨乳正妹斯蒂芬妮（Stephanie Matto）靠賣屁賺錢，短短一周就賺進4.5萬美金（約新台幣124.8萬元）。不過她為了要放屁，吃了非常多豆類，導致身體不舒服、心臟痛，因此決定停止。

根據《紐約郵報》報導，斯蒂芬妮曾在2天內放了97次屁，接著把屁裝進罐子裡出售，賺了不少錢，如今銷售額達到20萬美元（約新台幣551.9萬元）後，她宣布退休。原因是斯蒂芬妮為了要放屁，吃進太多豆類和雞蛋，導致心臟疼痛。

▲斯蒂芬妮為了確保屁的品質，經常食用豆類、優格、雞蛋等。（圖／翻攝自IG／stepankamatto）

斯蒂芬妮說，「我以為我中風了，事發當天，我在一天之內喝了3杯蛋白質奶昔和一大碗黑豆湯，晚上睡覺時就感到不對勁，可以感覺到胃部有壓力向上移動，呼吸相當困難，每次嘗試呼吸都會覺得心臟周圍有刺痛感。」她以為自己是心臟病，立即打電話給朋友，請朋友送她去急診。

經過一系列檢查，醫師診斷，斯蒂芬妮疼痛的原因是因為吃太多豆類、雞蛋，導致體內氣體太多，是脹氣痛，建議改變飲食，並服用抑制氣體的藥物。斯蒂芬妮嘆氣，如此一來，等於她的賣屁生意宣告終結，因為沒有屁，就不能繼續賣屁事業。

斯蒂芬妮說，未來計畫把賣屁的部分收入捐給支持胃病的慈善機構；她表示，儘管這條路無法再繼續，但也開啟了她另扇大門，「我最近在研究藝術品，雖然我賣屁的日子即將結束，但我會把錢存下來，並拿其中一部分去投資加密貨幣。」

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