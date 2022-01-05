偷東西被管教！士兵當營長面「怒亮斧頭」嗆：想砍班長　下場出爐





▲士兵不滿班長管教，竟亮斧頭喊，「想砍班長」，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園黃姓裝甲部隊志願役二兵因竊取鄰兵S腰帶，又不滿班長對他的管教，竟在營長、連長到他家關懷時，當眾亮出斧頭，並說道，「本來想拿這砍班長」等語，讓眾人當場嚇傻。案經法院審理，黃男被依軍法對上官恐嚇罪等判處拘役50天。

判決指出，黃男2018年12月間在寢室內因找不到自己的S腰帶，但他卻不積極尋找，竟是竊取鄰兵的裝備使用，事後又因不滿班長管教、肢體碰觸等，而懷恨在心。

事後單位營長、連長、輔導長、連士官長及當事班長到黃男彰化住處關懷時，黃男竟當著眾人的面拿出斧頭，邊放在桌上邊說，「我今天本來要拿斧頭砍班長，而且在班長身後我還預置了鐵棍跟菜刀」等語，讓在場所有人當場嚇壞。

對此，法院在審理期間，黃男坦承一切犯行，且當事班長也出面證稱，事發當天黃男舉動讓他嚇到往後退，深怕自己出意外等，法官因此認為班長因為黃男的舉動而心生畏懼，而黃男身為軍人卻竊取同袍裝備，又恐嚇上官，影響了營區安全、軍隊紀律，法官最終依陸海空軍刑法在營區竊盜罪、對上官恐嚇罪合併判處他拘役50天，得易科罰金。