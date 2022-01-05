酸爆于北辰！他收到死亡威脅喊「大家快關心我」　朱立倫留言了！

▲葉元之收到死亡威脅，藉此諷刺于北辰要大家快來關心他。（圖／翻攝葉元之臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

于北辰將軍去年底宣布退出國民黨，原因是收到嚴重的死亡威脅時，沒有收到黨內的關心。對此，國民黨新北市議員葉元之透露自己也收到死亡威脅，還要國民黨的大家快來關心他。

葉元之在臉書表示，上一篇貼文批評林佳龍抹黑台中市政府，下面就有林佳龍粉來留言，對他發出死亡威脅，還侮辱媽媽，目前已經考慮提告。

葉元之還說，之前有本黨黨員宣稱被死亡威脅時，國民黨沒人關心他因而退黨，他諷刺地說「大家趕快來關心我啊」；貼文一出引來許多黨內同志留言，黨主席朱立倫說「元之，加油」，國民黨粉專小編留言「真正的戰士不會畏懼這種謾罵攻擊！加油！」

不少網友也留言表示，「民進黨的也不會打電話或傳簡訊關心你，因為他們知道你真的是國民黨的忠貞黨員，不像于先生」、「別被塔綠班打倒⋯⋯加油」、「讓人感到無言的人，真的很多！葉先生加油！」

于北辰退黨後，接受廣播節目訪問透露，收到嚴重的死亡威脅時，沒有收到黨內的關心，「國民黨沒有人打給我加油打氣，一個都沒有！」但是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌卻派警政署長致電關心，讓他覺得「真的很想哭」。

▼黨主席朱立倫到葉元之臉書留言加油。（圖／翻攝葉元之臉書）





