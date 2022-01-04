桃機3染疫清潔員「同搭交通車」！　陳時中：同車有4人還在找

▲桃機清潔人員染疫，後續也查出有司機染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨天深夜證實國內又出現新冠本土病例，是桃園機場清潔人員（案17230），Ct值11病毒量高，且於今天確認感染Omicron變異株；進一步擴大採檢同坐通勤巴士人員26人，發現另外2名清潔人員確診，另有4人還在找尋等待採檢。





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▲案17230確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增4例(案17230、案17238-17240)本土個案，其中案17230為昨(3)日公布之尚未取號本土個案。

指揮中心表示，案17238-17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

陳時中說，昨天下午確認的案17230Ct值相當低，發病日1/2有喉嚨痛、發燒，下午緊急匡列同住家人，6人採檢陰性，因為其身份為機場清潔人員，通勤同班巴士緊急召回，以及廁所清潔區域有防疫計程車司機使用，緊急把司機調回採檢。

通勤巴士名單26人，其中20人採檢陰性，另有2人陽性，為案17238及案17239，另有4名同車人員還在找尋，準備進行採檢。