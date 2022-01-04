一早躲被窩看片片　爸突進門嚇壞！看片證據「從棉被掉出」尷尬了

▲爸爸進門叫原PO起床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

在床上看謎片，被家人發現真的超尷尬！一名女網友表示，最近因為對謎片有滿滿的好奇，某天賴床的時候想說看一下，結果爸爸進門叫她起床，手機畫面就停留在Google搜尋「a片」的畫面，接下來爸爸就說「手機不要放床上」，還看了一下手機螢幕，原PO恨不得找個洞躲進去。

該名女網友在Dcard上發文，最近在好奇心驅使下，在賴床的時候就會想看一下片片，結果某天早上爸爸進門，把躲在被窩裡的她拉起床，「停留在這個頁面的手機忽然從棉被裡露出來」，該畫面即時Google搜尋的業面，搜尋欄還寫著「a片」，上方還寫著「無痕模式已開啟」。

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▲看片被爸爸發現。（圖／翻攝自Dcard）

接著，爸爸對她說不要把手機放在床上啦，「然後盯著我的手機螢幕一下下，叫我趕快起床然後就走了」，她內心大崩潰，「喔我的天！真的不知道爸爸有沒有看到，真的是會被自己氣死，不知道有沒有人有類似經驗？我真的覺得羞到爆」。

貼文一出，引起網友討論，「還好從被子裡掉出來的不是電動玩具」、「為什麼賴床時會想看A片」、「你爸看的片子應該比你還多，請他教你可能是個好方法」。不過更多網友笑說「哪有人看a片，是搜尋a片的」，「你搜的關鍵字是我國小在用的」、「我都直接打番號」、「妳至少搜尋個Xvideos還是pornhub吧」，留言區也意外歪樓，引來許多老司機分享愛片，以及看片片的管道。