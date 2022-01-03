苗栗台61線「這一支」超會拍　1年幫國庫賺2200萬

▲台61線西濱快速公路97.55公里處，1年超速違規照相約有7315件，替國庫賺進大把鈔票。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局在2021年1月至12月固定式違規超速採證照片件數中，發現台61線西濱快速公路97.55公里處的測速照相共取締高達7315件，1年就為國庫賺進約2200萬，成為名副其實的「測速照相王」；第2名則為台13線頭屋鄉24.2公里處，共有5410件。

苗栗縣警局表示，除台61線西濱快速公路及台13線頭屋鄉24.2公里穩坐冠軍及亞軍地位外，第3名為縣道140線苑裡鎮1509件、第4為台61線西濱快速公路114.3公里，共1497件；第5名則是，台13線苗栗市30.3公里有共969件。

▲第2名則是台13線頭屋鄉24.2公里處，共有5410件違規。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警局交通隊表示，轄內透過科學儀器（固定式或非固定式測速照相）取得違規證據資料之設備，均按規定定期送往經濟部標準檢驗局檢驗，且定期於網站公布。

警方另在取締執法路段（一般道路：100公尺至300公尺、快速公路：300公尺至1,000公尺）前方一定會設置測速取締警52標誌，提醒用路人減速慢行，均依照道路交通管理處罰條例第7之2條規定辦理，即便違規人提出不服舉發違規陳述，監理（裁罰）單位仍依權責維持原案照罰，不予撤銷。

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