被吃死死的？12星座最容易被另一半利用的「感情弱點」

▲12星座弱點，容易在感情中被對方吃定。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

每個人都有自己的弱點，在愛情裡，這些弱點很可能讓另一半把你抓得死死的，甚至利用這個弱點吃定你，《星座好朋友》網站分析出，12星座的感情弱點，是什麼呢？一起來看看！

牡羊座&雙子座：愛多管閒事

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牡羊是屬於，只要有人告訴他一個不公平的事，他就會急著想幫對方出頭，你只需要抓準他這個弱點，他就願意替你做任何事情。而雙子只要是關於他有興趣的話題，他就會急著想要幫別人解決，這也會造成另一半有心的利用他這個弱點。

金牛座＆天蠍座：聰明反被聰明誤

金牛和天蠍就是典型聰明，但是當他們動起貪念，容易就被金錢美色之類的利用，以為自己不會被人算計，到頭來最受傷的還是自己，別再自以為聰明了，睜大眼睛看清楚。

巨蟹座＆雙魚座：太容易心軟

巨蟹和雙魚最大的弱點就是心軟，他們非常容易被花言巧語給打動，只要對方說會改，他們就會相信，特別是雙魚，總是一再的被不值得的人給欺騙。其實他們看事情的角度只是看個大概，覺得對方很可憐，就會想同情，卻不知道這樣的同情心已經讓他們被有心人利用。

獅子座＆射手座：太容易相信對方

獅子和射手就是很容易相信另一半的人，對方說什麼他就相信，非常天真，總是要把人生弄得跌跌撞撞，才會發現人生並不是自己想像那麼順遂，他們在感情裡面的判斷能力也比較差，很容易讓對方說服他們，只要有比較強勢的人，就很容易把他牽著走。

處女座＆天秤座：不敢拒絕對方

處女比較愛面子一點，如果你用激將法對他，他就很容易在這種情況下答應你，就算他知道這是不對的事情，還是會硬著頭皮去做。而天秤也是那種不太會拒絕你的人，特別是在人多的地方，即便他不想，他還是會不好意思拒絕你。

魔羯座＆水瓶座：太容易被對方感動

魔羯和水瓶在愛情裡就是比較傻的那種人，魔羯會抱持著可以跟對方同甘共苦的那顆心，就放下身段為對方付出，為對方打拼，很有可能在這個狀況下就讓對方把你的努力全部偷走。水瓶除了很願意放下身段，他們也會給對方很多資金上的幫助，只要你要的，他都願意給，但最後人財兩失的就是水瓶自己。