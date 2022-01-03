顏清標坐鎮28小時保障原民權益　高金素梅「還人一斗」力挺顏寬恒

▲無黨籍立委高金素梅3力挺國民黨立委補選參選人顏寬恒。（圖／取自高金素梅臉書）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選將於9日投票，無黨籍立委高金素梅3日表示，當年《原住民族基本法》在院會進行二、三讀審議時，無黨團結聯盟總召顏清標親自坐鎮直到隔日清晨，經過28小時的審查終於三讀通過，基於「吃人一口，還人一斗」的原因，因此她將力挺國民黨參選人顏寬恒。

高金素梅3日在臉書發文表示，2004年是她第一任立委的第3年，在那個時代，立法院有個次級團體「立法院原住民問政會」，成員有10位原住民立委與幾位非原住民立委，其中10位原住民立委有8位是選區立委、2位是不分區，黨籍有國民黨、民進黨、親民黨與無黨籍。

高金素梅憶及，原住民問政會的幾位原住民立委，在那一年開始合作草擬「原住民族自治法」草案、「原住民族土海法」草案與「原住民族發展法」草案，在那一年的年底，外界批評立法院法案的成績太差，於是時任立法院長王金平召開黨團協商，研議如何提升立法效率。

高金素梅指出，最後達成協商結論，各黨團提出優先審議法案，國民黨團6個法案、民進黨團5個法案、親民黨團4個法案、台聯黨團與無黨聯盟黨團各3個法案，各黨團互相不杯葛彼此的優先法案」。

高金素梅說明，為了因應這樣的黨團協商結論，原住民問政會的幾位原住民立委決定整併三個法案，成為更高位階的「原住民族基本法草案」，交由原住民問政會成員回去各自的黨團爭取列入優先法案。

高金素梅表示，結果「原住民族基本法」草案擠不進各大黨團的優先法案，只有她所屬的無黨聯盟黨團一口答應列入，在院會二、三讀審議時，顏清標親自坐鎮院會直到隔日清晨，經過28小時的馬拉松法案審查，「原住民族基本法」終於三讀通過，成為保障原住民族權益的小憲法。

高金素梅也說，隔天有一則小花邊新聞，「法案審議過程，無黨聯盟總召顏清標吃了三個便當」，《原住民族基本法》是原住民族的小憲法，是原住民族轉型正義的里程碑，這麼重大的法案，挺原住民族的不是國民黨、不是民進黨，而是無黨聯盟、是總召顏清標。

高金素梅認為，民間有諺語「吃人一口，還人一斗」，政治不是機關算盡、無限攻伐，「政治是有溫度的！走！挺顏寬恒去！」