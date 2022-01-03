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熊好券抽到一半「台北通又當機」　柯文哲下秒拿手機檢查：要加強

記者袁茵／台北報導

台北市政府推出振興加碼「熊好券」在3日進行第二波抽籤，預計3日下午2時陸續派送完畢，並可自今日起至2月28日在台北市熊好店家使用；但在台北市長柯文哲於3日上午10時30分抽熊好券同時，台北通系統突然當機，對此，台北市長柯文哲表示，北市基礎建設還要再加強。

台北市政府3日上午10時30分召開熊好券抽籤記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市秘書長陳志銘、北市吉祥物熊讚出席，於線上抽出第二波「熊好券」票券，並自動派送至中獎人的台北通APP票夾，只要點開熊好券，就可以掃描進行消費折抵。

▲▼熊好券還沒抽，台北通就當機。（圖／翻攝台北通）

▲熊好券還沒抽，台北通就當機。（圖／翻攝台北通）

不過，就在柯文哲於記者會抽籤，甚至還拿出手機、開啟台北通檢查有無中獎時，只見柯文哲不斷滑手機，疑似有些疑惑。記者於上午10時30分左右實際點開台北通，發現原來台北通又當機，顯示「網路連線異常，請稍候再試」等字樣，

針對台北通當機一事，柯文哲於記者會中回應，大家對數位依賴越來越厲害，資安是很大的問題，恐怕資通訊基礎建設還要投入更多金錢；既然要走數位轉型，那基礎建設就要做好，特別是資安的部分，最近北市計畫出現一個問題，就是「真的買不到晶片」，顯見晶片真的是全球缺貨，「不過你講的是問題，我們基礎建設還要再加強。」

而台北市資訊局事後表示，熊好券於今日早上10時30分抽籤，資訊局雲平台委外廠商預期記者會後將出現大流量，事先規畫系統組態調整，並於10時15分重啟系統，原預計於15分鐘內完成，但重啟的流程比預期時間更長於10時45分啟動服務，造成短暫時間使用者無法進入的狀況。

資訊局提及，會釐清相關的作業疏失，並於必要時追究廠商責任，系統目前已經重啟完成也恢復了服務，提供民眾更穩定、便捷的服務。

▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

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