中籤率僅33.8％！台北熊好券抽獎　下午2點前自動派發「可馬上使用」

記者袁茵／台北報導

台北市政府於2021年推出振興加碼方案「熊好券」，於2021年12月20日至12月30日開放第二波登記，並在1月3日進行第二波抽籤，回收第一波屆期未使用的135萬9333張票券給第二波登記民眾，預計3日下午2時陸續派送完畢，並可自今日起至2月28日在台北市熊好店家使用。

台北市政府3日召開熊好券抽籤記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市秘書長陳志銘、北市吉祥物熊讚出席，於線上抽出第二波「熊好券」票券，並自動派送至中獎人的台北通APP票夾，只要點開熊好券，就可以掃描進行消費折抵。

北市府統計，台北市熊好券第一波自2021年11月5日消費至2022年1月2日，59天共完成409萬7667筆交易，平均每天有近7萬筆交易；第二波熊好券登記人數達156萬1219人，比第一波登記人數96萬3308人成長了60萬人。

北市預估，此次參與民眾抽中住宿券為3萬9250人（佔比10.26％），響購券36萬5192人（佔比25.72％），市集券5萬451人（佔比5.99％），藝文券1萬9622人（佔比4.93％），運動券5萬3170人（佔比71.31％），平均中籤率為33.8％。

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

台北市長柯文哲表示，第一波屆期未使用的135萬9333張票券，已經全數從原第一波中獎人票夾中抽出，並自動派送至第二波中獎民眾的手機，預計3日下午2時前陸續派送完畢，民眾可於1月3日起至2月28日止在台北市境內熊好店家消費。

台北市政府在2021年9月推出加碼方案「熊好券」，當時就預告會推出2波，並且開放第一波登記5種票券，分別為住宿券、饗購券、藝文券、運動券和市集券，當時除了住宿券為1000元之外，其他皆為500元，民眾只要下載「台北通」APP即可登記和參加抽獎使用；但第一波熊好券因為預算卡關，遲至11月5日才正式上路，使用期限至2022年1月2日。

但北市府也提及，屆期未使用的剩餘票券相當有限，第二波抽獎可預期競爭將會非常激烈，此次登記票券採「5選2」模式，且面額也有所不同，除了住宿券維持1000元獎項，其餘4種票券將規劃500元獎項（佔10%）、400元獎項（佔20%）、300元獎項（佔30%）及200元獎項（佔40%）。

《東森新媒體ETtoday》記者詢問市府，第二波民眾是否有機會「同時抽中2張票券」，成為最大幸運兒？北市府表示，確實有此機會，但因為此次反映熱絡，所以甚至會出現民眾「完全槓龜」現象。