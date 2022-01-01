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RCEP元旦起生效　陸：提振疫情下經濟復甦信心

▲▼簽署RCEP,東協峰會,區域全面經濟夥伴協定。（圖／路透）

▲RCEP透過線上完成簽署。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）1月1日起生效，中國大陸商務部副部長任鴻斌日前表示，RCEP生效將大大提振疫情背景下經濟復甦的信心，有效對沖新冠肺炎疫情給經濟帶來的負面影響，提振貿易和投資信心，為中國經濟增長注入新的動力。

任鴻斌指出，RCEP對中國構建新發展格局具有重大意義。第一，協定實施是中國對外開放新的里程碑。第二，協定實施為構建新發展格局提供有力支撐，將成為中國連接國內國際雙循環的紐帶和橋樑，使國內國際兩個市場、兩種資源更加緊密相連。

任鴻斌提到，第三，協定生效將大大提振疫情背景下經濟復甦的信心，將有效對沖新冠肺炎疫情給經濟帶來的負面影響，提振貿易和投資信心，為中國經濟增長注入新的動力。

▲▼RCEP談判、簽署、東協峰會、2020 。（圖／路透社）

RCEP為目前全球規模最大的自由貿易協定，總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量1/3，協定包含了關稅減免、貿易便利化、服務投資開放、商務人員往來、電子商務等。

協定生效後，區域內90%以上的貨物貿易將逐步實現零關稅，從今年元旦開始，中國與東協、澳洲、紐西蘭之間的立即零關稅比例將超過65%。同時，這也是中國與日本首次建立自貿協定關係，相互立即零關稅比例將分別達到25%及57%。

RCEP談判於2012年由東協10國發起，邀請中國大陸、日本、南韓、紐西蘭、澳洲、印度6國參與，目標是在與這些國家簽署的各個10+1自貿協定基礎上進一步完善，達成一個現代的、全面的、高質量的、互惠的新的大型自貿協定。

RCEP成員國目前有括東協10國以及中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭。

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