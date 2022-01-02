快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點開記者會

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心突宣佈下午2點緊急召開記者會，將由指揮官陳時中親自主持。而北市近期才發生某檢疫旅館3例個案確診，指揮中心1日公布最新基因定序結果，3人都感染Omicron。至於突然宣布召開記者會是否和檢疫旅館個案有關？將由陳時中下午親自說明。

根據指揮中心資料，北市檢疫旅館染疫3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

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另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

指揮中心1日公布最新採檢結果，北市旅館接觸者維持81人，已採檢77人，其中1人確診（案17099），3人檢驗中、3人待採檢。而截至同日下午2時，旅館環境採檢結果均為陰性。

由於Omicron延燒，指揮中心日前也宣布，因應全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，自2022年1月4日零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算。