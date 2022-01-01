救難員高山紮營陪伴罹難股長　天候不佳直升機三度折返

▲▼12名救難員在高山紮營陪伴罹難股長，直升機三度起飛因天候不佳折返。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市體育局38歲股長李銘豪去年12月中獨自攀爬中央尖山不幸罹難，遺體在海拔3180公尺處，救難人員救援困難，去年12月23日申請黑鷹直升機前往吊掛，但天候不佳折返，12名救難人員昨天再度上山，先把遺體抬至平坦河床，以利今天吊掛，12人昨晚在遺體附近紮營守護，今天上午和下午又各申請一次，但直升機到達現場，仍因濃霧無法吊掛，只好繼續等待天晴。

台中市消防局去年12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，李男攀爬中央尖山失聯，由胞姊代為報案，消防局派遣第一梯次12月14日凌晨以陸路方式前往搜救，消防局4人、太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊各派1人，共計6人。

第二梯次在12月15日出發，消防局加派搜救人員4人，連同桃園市消防局5人共9人，搭乘直升機前往，並攜帶空拍機至現場搜索。

第三梯次在12月23日，消防局加派搜救人員6人，連同桃園市消防局3人，中華民國山難救助協會3人共計12人，也是搭乘直升機前往，12月24日12時30分由空拍機尋獲遺體，高度3180公尺，現場地形險惡，且遺體距離搜救人員上方約80公尺，因山上天候不佳，第三梯次搜救人員已在26日先行下撤。

12名救難人員昨天再度搭乘直升機前往，受限山谷太狹窄，無法吊掛，於是把遺體移到200公尺遠的平坦河床，12人昨晚則是選擇在距離遺體約1小時腳程的合適地點紮營陪伴。

今天上午和下午，直升機兩度起飛，但到了現場，天候依然不佳，雲霧濃厚，連山頭都看不到，遑論遺體？於是再度返回，只能等待天晴才能吊掛。