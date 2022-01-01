暗夜逞兇！惡煞街頭追車　他衝警所報案囂張10匪繼續砸

記者邱中岳／台北報導

北市北投區在31日凌晨3時許，在北投分局關渡派出所旁發生砸車事件，1名男子跑到派出所求救，警方當場逮捕2人，另外調閱監視器發現還有8人涉案，也在31日晚上陸續將人逮捕到案，訊後依法將10人送辦。

警方調查，26歲的吳姓男子在31日凌晨3時許，衝進北投分局關渡派出所求救，聲稱遭人追逐後車輛被砸，警方衝出去後發現50公尺外有2名男子正在砸車，當場將24歲的孫姓、21歲蔡姓2人當場帶回派出所。

▲2派人馬當街追車，男子跑到派出所求救，警方當場逮捕砸車2人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器後發現，現場除了2人之外，還有4台車在現場，並對於其餘的8人展開追查，事後8人也在31日晚間時分到案，訊後10人依照聚眾鬥毆、毀損等罪嫌送辦。

吳姓男子向警方表示，當時開車行經承德路7段時，因與對方發生行車糾紛，所以才會一路被追車，雙方展開追逐後，吳姓男子將車開到派出所附近下車，並前往派出所求救，車子則遺留在現場被人砸毀。

▲男子跑到派出所求救，警方調監視器發現除了砸車2人，另外還有8人涉案一併帶回偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

到案的孫姓男子以及蔡姓男子則向警方表示，當時懷疑被對方跟車，所以反過來追車想問個清楚，但是同夥的其他人則表示，因為吳男積欠2萬元債務，剛好在路上堵到人才追上去準備要錢，最後演變成砸車事件。

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