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社會 社會焦點 保障人權

高雄男性侵小姨子！她聽到姊姊幫忙崩潰　全家人不支持提告

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小黎夥同妻子性侵小姨子得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子小黎（以下皆化名）與孕妻小花到桃園玩，晚上入住汽車旅館時，找小花的親妹小美一起喝酒聊天。沒想到，小黎竟趁機性侵小美，還要小花幫忙脫褲子，讓小美身心受創，哭著提告。桃園地院一審依乘機性交罪分別判小黎及小花4年、3年6月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，檢警調查，小黎9月9日凌晨2時認為小美酒醉睡著、有機可趁，先撫摸小美的身體後再偷偷脫下小美的褲子，還要求妻子小花幫忙，由於事發突然，小美不知道如何反應，在擔心無處可逃、受傷害的情況下只能裝睡，慘遭性侵；期間，小花幫忙完後就去浴室沖澡，並在小黎完事後協助穿回衣褲。

小黎到案後坦承有發生性行為，但否認趁機性交；他辯稱，當天妻子跟小美的衣著互換，他到床上時以為小美是妻子才會動手，且當下小美沒有抗拒，反而迎合他。另外，小花則辯稱，她看到妹妹在床上睡覺後就去廁所嘔吐，不知道期間發生甚麼事。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小美的家人起初擔心家庭衝突，不支持提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小美指控，當晚3人在汽車旅館內聊天，姐姐只喝一點酒就去休息，她完全沒有喝醉，因時間太晚而躺在床上睡覺，卻突然感覺到有人在摸她，還聽到姊夫叫姐姐幫忙，讓她頓時腦中一片空白，不懂姐姐為何允許這種事發生，當下也不知到該如何逃離跟面對，且被性侵的隔天早上，姐姐及姊夫還不斷追問是否記得昨晚的事，她只能先回「不記得」裝傻。

事後，小美工作時想起這段情節，忍不住大哭出來，在店長的協同下驗傷。小美回家跟家人透露案發過程，起初家人擔心破壞姊妹感情、增加家庭衝突，反對報案提告，但最後小美的媽媽才支持小美報案。

法官表示，小黎跟小花身為小美的姊夫、姊姊，竟趁小美酒醉入睡不知抗拒而性侵，法紀觀念淡薄，對他人性自主決定權毫不尊重，造成小美身心難以抹滅之陰影及痛苦，所為殊值非難，並考量被告二人就本案之犯罪分工情形，犯後均飾詞狡辯，迄未向告訴人認錯道歉或予以賠償，依乘機性交罪分別判小黎及小花4年、3年6月有期徒刑，全案可上訴。

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