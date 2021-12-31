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冬奧吉祥物好顯眼！　習近平2022新年賀詞「統一是兩岸共同心願」

記者任以芳／北京報導

送走2021年最後一天，大陸官媒央視《新聞聯播》以及各大互聯網於今（31日）晚間七點，同步轉播大陸國家主席習近平2022年新年賀詞。長達十多分鐘談話內容，習近平首先總結今年重要時政和民生大事。預錄好的影片背景經過精心安排安排，辦公室書櫃隱約可見習的家庭生活照，左後方還有2022年北京冬奧吉祥物「雪容融」和「冰墩墩」，成為最好宣傳。另外，談到兩岸關係，習近平指出，「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。」

▲　▼2021.12.31大陸國家主席習近平2022年祝賀 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

▲大陸國家主席習近平左後方書櫃，擺放冬奧吉祥物，成為最好宣傳 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

習近平首先問候各界，他說大家好，2022年即將到來。我在北京向大家致以新年祝福！回首這一年，意義非凡。我們親歷了黨和國家歷史上具有里程碑意義的大事。「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯，我們開啓了全面建設社會主義現代化國家新徵程，正昂首闊步行進在實現中華民族偉大復興的道路上。

談到今年重要時刻，習近平提到中共七月一日黨慶一百週年，以及共產黨的十九屆六中全會通過黨的「第三個歷史決議」。話鋒一轉，開始談及百姓民生和下鄉關懷民眾生活問題。

▲　▼2021.12.31大陸國家主席習近平2022年祝賀 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

▲習近平2022年新年祝賀影片 ，辦公室營造溫馨感，擺放各類生活照。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

習近平指出，大國之大，也有大國之重。千頭萬緒的事，說到底是千家萬戶的事。我調研了一些地方，看了聽了不少情況，很有啓發和收穫。每到群眾家中，常會問一問，還有什麼困難，父老鄉親的話我都記在心裡。

習近平說，民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之。我也是從農村出來的，對貧困有著切身感受。經過一代代接續努力，以前貧困的人們，現在也能吃飽肚子、穿暖衣裳，有學上、有房住、有醫保。全面小康、擺脫貧困是我們黨給人民的交代，也是對世界的貢獻。讓大家過上更好生活，我們不能滿足於眼前的成績，還有很長的路要走。

▲　▼2021.12.31大陸國家主席習近平2022年祝賀 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

▲習近平新年賀詞提及雲南迷路大象。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

習近平談及，黃河安瀾是中華兒女的千年期盼。近年來，我走遍了黃河上中下游9省區。無論是黃河長江「母親河」，還是碧波蕩漾的青海湖、逶迤磅礡的雅魯藏布江；無論是南水北調的世紀工程，還是塞罕壩林場的「綠色地圖」；無論是雲南大象北上南歸，還是藏羚羊繁衍遷徙，這些都昭示著，人不負青山，青山定不負人。

▲　▼2021.12.31大陸國家主席習近平2022年祝賀 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

▲大陸三位航天員正在太空「出差」。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

習近平進一步表示，這一年，還有很多難忘的中國聲音、中國瞬間、中國故事。「請黨放心、強國有我」的青春誓言，「清澈的愛、只為中國」的深情告白；「祝融」探火、「羲和」逐日、「天和」遨遊星辰；運動健兒激情飛揚、奮勇爭先；全國上下防控疫情堅決有力；受災群眾守望相助重建家園；人民解放軍指戰員、武警部隊官兵矢志強軍、保家衛國……無數平凡英雄拼搏奮鬥，匯聚成新時代中國昂揚奮進的洪流。

談到兩岸關係，習近平指出，「祖國一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，『一國兩制』才能行穩致遠。實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。」

▲　▼2021.12.31大陸國家主席習近平2022年祝賀 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

▲大陸抗疫工作持續開展。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

講到疫情工作，習近平說，我同外國領導人及國際組織負責人電話溝通、視頻連線時，他們多次贊揚中國抗疫和為全球疫情防控所作的貢獻。截至目前，中國累計向120多個國家和國際組織提供20億劑新冠疫苗。世界各國風雨同舟、團結合作，才能書寫構建人類命運共同體的新篇章。

習近平特別強調，再過一個多月，北京冬奧會、冬殘奧會就要開幕了。讓更多人參與到冰雪運動中來，這也是奧林匹克運動的題中之義。我們將竭誠為世界奉獻一屆奧運盛會。世界期待中國，中國做好了準備。

最後，習近平表示，新年的鐘聲即將敲響。我們的三位航天員正在浩瀚太空「出差」，海外同胞仍在辛勤耕耘，使領館、中資企業等海外派駐人員和廣大留學生仍在勇毅堅守，無數追夢人還在奮鬥奉獻。大家辛苦了，我向大家致以誠摯的新年問候！讓我們一起向未來！祝福國泰民安！

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