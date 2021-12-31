三級警戒期間涉哄抬乾洗手價格！　寶齡富錦總經理50萬交保

▲上市生技公司寶齡富錦，江姓總經理涉嫌在疫情期間哄抬酒精性乾洗手價格。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

股票上市公司寶齡富錦（代號1760）江姓總經理涉嫌在疫情期間哄抬防疫物資、自家生產的「克菌寧酒精性乾洗手75%」價格，新舊客戶價差高達1倍以上，藉此牟利。案經士檢指揮調查局發動搜索後，約談4人到案，訊後江姓總經理50萬元交保、張姓業務經理30萬元交保、劉姓產品經理則是5萬元交保，另名證人則請回。

檢調初步清查，寶齡富錦生技公司，涉嫌在衛生福利部於去年3月18日，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條規定，公告一般醫用口罩、外科手術口罩及N95口罩為防疫物資，同年3月18日增加酒精、領有藥品許可證的乾洗手、額溫槍等物品，但江宗明總經理疑在公告後，利用客戶（醫院、診所等）急需產品，藉機哄抬價格，甚至對新舊客戶竟提供不同價格銷售，最高差到一倍以上。

政府為了因應疫情，也在去年針對防疫用酒精原料調降關稅稅率，稅率由法定20％降為10％，至今已降稅1年半，但寶齡富錦卻在成本原物料無調漲下，仍哄抬商品價格，檢調認為，江姓總經理、張姓業務經理、劉姓產品經理等人涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條第1項哄抬中央衛生主管機關公告防疫物資價格罪嫌，預計搜桃園工廠、南港公司，帶回江姓總經理、生產線主管等共4人，逐一查明釐清不法所得。